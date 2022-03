Fisco: Lega, su catasto daremo battaglia in Aula e in Senato

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Sul catasto daremo ancora battaglia in Aula alla Camera e poi al Senato, dove i numeri in commissione sono diversi". Lo hanno ribadito i deputati leghisti Massimo Bitonci e Albero Gusmeroli, al termine dell'incontro con il governo, che sta tenendo bilaterali con tutti i gruppi parlamentari di maggioranza per mettere a fuoco le priorità di ciascun partito sulla delega fiscale e organizzare il calendario per il prosieguo dell'esame in commissione Finanze a Montecitorio. "Il tema, lo abbiamo capito, è solo l'equiparazione ai valori di mercato, così si potrà fare cassa", hanno sottolineato, spiegando che con gli emendamenti alla delega fiscale la Lega punta a una serie di priorità, "rateizzazione degli anticipi eliminando la ritenuta d'acconto per i professionisti, estensione della flat tax fino a 100mila euro con aliquota al 20%, innalzamento della no tax area ed estensione della cedolare secca". (ANSA).