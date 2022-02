Milano, 1 feb. (askanews) - È terminato dopo circa tre ore il Consiglio Federale della Lega in Via Bellerio. Il segretario Matteo Salvini ha seguito in videocollegamento l'ultima parte della riunione, perché diretto all'aeroporto direzione Roma. Video collegato anche Giancarlo Giorgetti, fino alle 17 quando poi era impegnato con un tavolo sull'automotive al ministero dello Sviluppo.