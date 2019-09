[Il caso] Cittadinanza per stranieri e legge sul fine vita: la politica torna ad occuparsi di diritti

Dopo 18 mesi di urla, odio e provocazioni, la politica torna a parlare di diritti. Un po’ costretta - fine vita e suicidio assistito - un po’ per provocazione - cittadinanza agli stranieri - , è un fatto che entrambi i temi, così qualificanti per un paese civile, siano tornati nell’agenda del governo. Destinati questa volta a restarci per essere affrontate al contrario di quanto successo negli ultimi dieci anni nello specifico di questi due temi. Nel caso del “fine vita” c’è il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha nei fatti dato via libera al suicidio assistito e piaccia a no al trasversale mondo cattolico quell’ordinanza fa giurisprudenza. In pratica una nuova legge. La cittadinanza agli stranieri è saltata fuori all’improvviso, quasi una provocazione, prima della ministra della famiglia Elena Bonetti (Italia viva) e a ruota dell’ex presidente del Pd Matteo Orfini. “Penso che sia stato un errore nella scorsa legislatura non approvare la legge sullo ius culturae” dichiarò Bonetti ad Avvenire la scorsa settimana. Subito dopo ci ha messo il carico da novanta Orfini che rivolto ai soci 5 Stelle ha detto: “Va bene, la prossima settimana si fa il taglio dei parlamentari, definendo con quale nuova legge elettorale, ma quella dopo, cari alleati, con la stessa urgenza e la stessa enfasi, facciamo lo ius soli…”. Il capo delegazione 5 Stelle Luigi Di Maio, in missione a New York come ministro degli Esteri, è rimasto un po’ spiazzato. I 5 Stelle non hanno mai parlato di cittadinanza agli stranieri nei quattordici mesi di governo con la Lega. Neanche per sbaglio. Mai stata una priorità. Un’altra rogna per Di Maio.

Maggiori chances

Tornano, dunque, i diritti civili nell’agenda politica. Tra i due dossier quello che ha maggiori possibilità di arrivare all’approvazione è certamente la cittadinanza. Il 3 ottobre, giovedì, la Commissione Affari costituzionali avvierà l’iter del disegno di legge Boldrini (nel frattempo passata da Leu al Pd) incardinato nell’ottobre scorso (relatore Speranza, nel frattempo diventato ministro della Salute). L’intesa Pd-M5s è stata raggiunta in queste ore. In assenza, è bene ricordarlo, di Di Maio. "Siamo ancora all'inizio - ha spiegato il presidente Gaetano Brescia - ma credo si possa lavorare per introdurre lo ius culturae, legando la cittadinanza alla positiva conclusione di un ciclo di studi, e non alla sola frequenza. Serve una discussione che metta all'angolo propaganda e falsi miti, guardi in faccia la realtà e dia un segnale positivo a chi si vuole integrare”. Non c'è solo il testo a prima firma Boldrini da esaminare. Ci sono diversi testi di altri gruppi, tra cui uno di Renata Polverini (Fi) che introduce proprio lo ius culturae. Manca un testo 5 Stelle ma per giovedì il vuoto sarà riempito. Su tutto la benedizione della Dei che con il cardinal Bassetti ha benedetto e offerto i migliori auspici al provvedimento.

Parola chiave

Questa volta, memori degli errori di comunicazione del passato, la parola chiave è ius culturae, la cittadinanza ottenuta dopo aver concluso con successo e per intero un ciclo di studi pari ad almeno 5 anni. Non si parla più di ius soli (acquisire la cittadinanza solo per il fatto di essere nato in Italia da almeno uno dei due genitori con regolare permesso di soggiorno prolungato) come è accaduto nella passata legislatura quando il disegno di legge, approvato alla Camera non fu mai calendarizzato al Senato per mancanza di voti. Da qualche mese era Paolo Gentiloni presidente del Consiglio e fu deciso, anche con il Quirinale, di non portare in aula la legge perchè il governo avrebbe perso e la legislatura si sarebbe interrotta prima del previsto. Prevalse, all’epoca, la necessità di non dare in anticipo scossoni alla Repubblica. Almeno un milione di ragazzi nati oppure cresciuti in Italia rimasero per l’ennesima volta a mani vuote. Nonostante le manifestazioni, le piazze colorate e gli appelli. Da una settimana, da quando se ne riparla, è ripartito il tam tam sui social. Con molto realismo perchè le delusioni del passato bruciano ancora.

La rabbia di Polverini (Fi)

Questa volta la richiesta di procedere con la cittadinanza ai giovani stranieri arriva anche dal centro destra. E si parla più in generale di “riforma della cittadinanza per i cittadini stranieri”. Nel lessico e anche nei contenuti, potrebbe rivelarsi la sintesi e il compromesso migliore tra ius soli (come negli Usa) e ius soli temperato (non basta essere nati in un Paese, serve ad esempio dimostrare di aver compreso usi e costumi di quel paese e rispettarli). Un disegno di legge di Renata Polverini (Fi) propone di deliberare sullo ius culturae, la cittadinanza concessa ai giovani nati in Italia oppure arrivati qua entro i 12 anni e che hanno concluso con successo un ciclo di studi di almeno 5 anni. Al di là di Pd e M5s, la discesa in campo di Polverini e in modo seppur meno netto anche di un altro azzurro Osvaldo Napoli (“basta dire sempre e solo no, i problemi vanno risolti”), potrebbe essere la garanzia che questa è la volta buona. Polverini ieri, storica leader dell’Ugl ed ex governatore del Lazio, ha detto no all’immancabile propaganda dei partiti di destra scontro la ripresa in Parlamento della discussione legge sulla cittadinanza. “E’ sempre più faticoso - ha detto Polverini - impegnarsi in un partito che ha smarrito l'impostazione liberale per sposare tutte le battaglie di retroguardia possibili con una veemenza ed una cattiveria per me almeno inaspettata. Dall'ambiente, allo ius culturae alla legge sul fine vita, leggo solo dichiarazioni di ostilità per i giovani che manifestano per il proprio futuro e per quelli che, riconoscendosi nella nostra storia e cultura, vorrebbero diventare italiani anche dal punto di vista burocratico considerato che lo sono per tutto il resto. Non si può andare avanti soltanto a colpi di no al progresso ed alla realtà chiudendosi nel ricordo di uno splendido passato difficile da replicare”. Occorre segnarsi questa dichiarazione perchè potrebbe portare altrove e lontano.

Paura della destra?

Salvini e Meloni non hanno perso un secondo per attaccare la maggioranza. Troppo facile. Quasi scontato. “Non se ne parla proprio, non è questa la priorità degli italiani” ripetono nelle piazze e sui social. Giovedì, quando la Commissione affari costituzionali avvierà l’iter della legge, Fratelli d’Italia sarà in piazza a raccogliere firme. E Salvini ha promesso di dedicare la piazza del 18 ottobre per fermare i propositi del governo. Nel Pd corre il terrore e il solito argomento del “tempismo sbagliato”: “Ecco qua, proprio adesso, così hanno un argomento facile per la campagna elettorale in Umbria”. Ma in Italia c’è sempre un voto alle porte e non è mai il momento giusto. “Spero che non ci faremo convincere dalle minacce della solita destra” ha avvisato Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana/Leu). Ecco che lo smarcamento di alcuni pezzi di Forza Italia come Polverini e Napoli potrebbe fare la differenza. Si tratta, in fondo, di risolvere un problema di burocrazia per un milione di giovani italiani, la maggior parte dei quali già integrati, che potrebbero diventare fieri ed orgogliosi cittadini italiani. Parlare di cittadinanza significa affrontare, e tentare di risolvere, una delle facce dell’integrazione in nome, anche, di una maggiore sicurezza. In Francia e in Belgio sono state le seconde generazioni, non integrate e che si sono sentite respinte, a mettere bombe negli zaini o a lanciare camion contro la folla.

Libertà per il fine vita

Più complesso è invece l’iter di una normativa completa per regolare il diritto ad un dignitoso fine vita. I cattolici, trasversali in tutte le forze politiche, non accettano di mettere mano a questo tema. Persino chi dovrebbe mantenere una giusta equidistanza rispetto all’argomento, come il premier Giuseppe Conte, ha ritenuto opportuno nei giorni scorsi dichiarare la propria contrarietà “al diritto di morire” in omaggio alla propria formazione cattolica. Posizioni legittime, ovviamente. Ma la Consulta si è pronunciata. E quella sentenza detta legge e fa storia. Neppure il Parlamento, qualora ci mettesse mano, potrà contraddire ciò che hanno deciso i Giudici delle leggi la sera del 25 settembre. “La Corte - si legge nel dispositivo - ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Una decisione assunta “anche per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili”. Un diritto, e quindi una libertà, in più.