Fine vita, aula Camera approva legge. Ora passa al Senato

Roma, 10 mar. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato il ddl in materia di morte volontaria medicalmente assistita, con 253 voti a favore, 117 voti contrari e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora all'attenzione del Senato.Il voto della Camera sul 'fine vita' è un "fatto storico", ha commentato il segretario Pd Enrico Letta durante una diretta su Twitch. "Devo dire che non ci avrei sperato, ma c'è stato un ottimo lavoro del Parlamento in queste settimane. Il testo è stato approvato tra l'altro con una maggioranza abbastanza importante, larga. Adesso il testo andrà in Senato".Letta non teme un bis del ddl Zan: "Sono meno preoccupato perché su questa materia gli schieramenti in campo agiscono in modo differente rispetto al Ddl Zan. In questo caso siamo riusciti a creare schieramenti più larghi, su un tema che ovviamente è cambiato anche nel tempo"."È stato un percorso durissimo, ognuno di noi si è misurato con la propria coscienza, legiferare sulla vita e la morte porta ad un confronto serrato dove nessuno ha mai totalmente torto o ragione, a parte le strumentalizzazioni come quelle di chi sostiene falsamente che si tratti di una legge eutanasica. C'è invece chi critica il testo perché troppo restrittivo. È una buona legge che andrà incontro alle esigenze drammatiche delle persone che soffrono senza speranza. Ora siamo vicini al traguardo e perciò faccio appello ai colleghi del Senato: andate avanti e portate a casa questo provvedimento, una legge di civiltà e per la dignità della persona", ha sottolineato Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S.