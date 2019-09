Governo Conte alla prova del Senato. Bagarre in Aula, Salvini: "Siete minoranza nel Paese". La diretta video

Nuova bagarre in Senato durante il dibattito per la fiducia al governo Conte bis. Dopo i toni quasi da stadio alla Camera, momenti di tensione anche in aula a Palazzo Madama, con il presidente Elisabetta Casellati costretta a sospendere i lavori perchè la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, durante il suo intervento, ha indossato una maglietta con su scritto: “Parliamo di Bibbiano”, in riferimento al caso dell’inchiesta sugli affidi illeciti. Prima Casellati ha sollecitato la senatrice a togliere la maglietta indossata; poi, visto che Borgonzoni continuava a parlare, ha deciso di sospendere la seduta.

Ripreso il dibattito, la bagarre però è continuata. La senatrice della Lega, dopo essersi tolta la maglietta “provocatoria”, ha ripreso a parlare della vicenda Bibbiano lamentando l’assenza di tanti senatori nei banchi della maggioranza. La presidente Casellati ha nuovamente chiesto che si continuasse il dibattito senza chiasso ma nella file del Carroccio è ripreso il coro “dignità, dignità”.

"Siete la minoranza nel paese". E' un passaggio del'intervento di Matteo Salvini, leader della Lega, al Senato. "Non la invidio, presidente Conte-Monti... Si capisce quando una ha un discorso che viene dalla testa, dal cuore, dall'anima e quando deve leggere un compitino scritto a casa... Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Monti, Renzi...". dice Salvini. "Le lascio la poltrona figlia di slealtà, di tradimento, di interesse personale... Può essere la poltrona più importante del mondo, ma non riuscirei ad occuparla nemmeno per un quarto d'ora", dice rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Siete minoranza nel paese, siete maggioranza qui per giochi di palazzo".

"Torneremo a governare...", dice Salvini avviandosi a concludere il suo intervento. "Onore e dignità valgono più di mille poltrone", ripete. Mentre il leader della Lega si appresta a terminare, dalla parte opposta dell'Aula Matteo Renzi si alza e se ne va.