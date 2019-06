Fico ringrazia G.Costiera per salvataggi

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Grazie alla Guardia Costiera per quello che fa ogni giorno in mare. Oggi compie trent'anni il corpo che garantisce a tutti noi la sicurezza in mare e ha come missione quella di salvare le vite umane, sempre e comunque". Così il presidente della Camera Roberto Fico in un post scritto nel giorno dei 30 anni dalla nascita del corpo. "Grazie all'ammiraglio Pettorino e a tutti gli uomini e le donne che giorno per giorno lavorano per noi, mettendo al centro la tutela della collettività".