Fico: su Regeni Francia e Italia si muovano assieme

Roma, 12 dic. (askanews) - L'Ue deve avere una linea di politica estera comune, a cominciare da vicende come quella di Giulio Regeni, Francia e Italia devono "viaggiare insieme" su temi così. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo all'evento "Equologica".Ha spiegato Fico: "Una delle critiche principali che faccio all'Europa è sulla politica estera. Se non abbiamo un fronte comune di politica estera e i paesi della stessa Europa vanno in modi differenti, non riusciremo ad essere forti e ad ottenere alcuni punti importanti, come il rispetto dei diritti umani per forza, senza poterli mai barattare".Ha aggiunto il presidente della Camera: "La questione di Giulio Regeni è importantissima. Se non riusciamo a dire che è impossibile che capiti una cosa del genere e si rimanga impuniti, noi sbagliamo strada. Dobbiamo per forza riuscire a ottenere la verità. Ma lo dobbiamo fare insieme agli altri Paesi. Se Al Sisi va in Francia in visita per tre giornià Io dico che la Francia e l'Italia su questo devono poter viaggiare insieme. Sennò quello che l'Italia non fa magari poi lo fa la Francia. Quello che la Francia non fa lo fa magari la Germania. E chi si avvantaggia di questa situazione è Al Sisi. Più l'Europa è unita, più cerca di fare una politica estera comune, più avremo risultati importanti in materia di politica estera".