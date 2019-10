Fico a Pd: non ha senso parlare di alleanze così, parliamo di temi

Napoli, 13 ott. (askanews) - Roberto Fico pone una questione di metodo quando i cronisti gli chiedono cosa pensi della possibile estensione in tutte le regioni dell'alleanza con il Partito democratico. "Mi interessa - spiega prima di prendere la parola in una 'agorà' copn gli attivisti napoletani nel quadro della kermesse Italia a 5 stelle in corso a Fuorigrotta - parlare sempre di temi e di tematiche, alleanze così... non è che ha tanto senso. Su punti programmatici è chiaro che dobbiamo trovare sempre più contaminazione con il mondo esterno anche al Parlamento".