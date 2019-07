Fico: il Parlamento può e deve essere una istituzione pensante

Roma, 10 lug. (askanews) - "Il Parlamento può e deve essere un'istituzione pensante, un'istituzione culturale in cui i momenti di confronto e riflessione si moltiplicano e concorrono ad ampliare il dibattito pubblico su vari temi e in vari ambiti". E' quanto ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo al primo dei cinque incontri storici organizzati dalla Camera e dedicati al 1919."Sono infatti convinto - ha aggiunto - che la nostra istituzione, per esprimere una visione organica di Paese e dare una risposta alle aspettative dei cittadini, deve essere in grado di comprendere la realtà economica e sociale e le dinamiche interne e globali. E deve essere anche capace di approfondire i principali passaggi della storia del Paese, che sono alla base della nascita e del consolidamento della Repubblica e delle Costituzione".