Fico: M5s resta movimento o diventa partito?Un vertice non basta

Roma, 30 mag. (askanews) - "Un ultimo punto, e sono contento che anche Luigi ieri lo abbia affrontato. Dobbiamo decidere cosa essere". Lo scrive Roberto Fico in un lungo post su Facebook in cui fa il punto del dibattito dentro il Movimento e termina chiedendo che va deciso se restare movimento o diventare, con pregi e difetti, partito."Attualmente - scrive - abbiamo un vertice che però non è adeguatamente sostenuto da percorsi di confronto e ragionamento e che alle spalle non ha tutto un meccanismo di pesi e contrappesi. Occorre allora domandarsi se diventare, anche nelle forme standard, un partito a tutti gli effetti, con le dinamiche e i limiti che abbiamo sempre ritenuto di dover superare; oppure restare ancorati a una bellissima idea di movimento. Ma questo presuppone capire insieme come continuare a sviluppare questa idea oggi, in un contesto generale per forza di cose più ampio e complesso". "Questo percorso da trovare insieme non è più rinviabile" conclude.