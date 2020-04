(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Meccanismi, debito e gli strumenti che conosciamo non servono all'Italia nè a nessuno. Dobbiamo andare a una condivisione del debito, e i coronabond sono una strada giusta. L'Italia non deve mollare su questo: ne va del futuro dell'Ue. Se la Ue non sarà solidale oggi non lo sarà domani e non avrà senso. E sarà un problema per tutti". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico ad Agorà.