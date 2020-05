Fico: inaccettabili parole d'odio alla Camera contro Silvia Romano

Roma, 13 mag. (askanews) - "Le parole d'odio rivolte a Silvia Romano nell'aula della Camera sono violente e inaccettabili. Montecitorio è il luogo del dibattito e del confronto, anche acceso, non la sede per formulare insulti a una giovane che viene da diciotto mesi di inferno". Lo ha scritto su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico, stigmatizzando l'intervento del deputato leghista Alessandro Pagano, che ha definito "neo-terrorista" la volontaria italiana sequestrata e tenuta in ostaggio dagli estremisti islamici somali.