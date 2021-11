Fico in capigruppo Camera: sette deputati positivi al Covid

Roma, 23 nov. (askanews) - Sette deputati sono risultati positivi al Covid nelle ultime ore. Lo ha riferito il presidente della Camera Roberto Fico, durante la riunione dei capigruppo. La situazione è sotto controllo, ha assicurato Fico, i parlamentari - ha precisato - non erano presenti la settimana scorsa e, dunque, non si sono contagiati a Montecitorio.Dal tracciamento risulta che i contagi sono avvenuti in qualche caso in famiglia, o viaggiando e comunque in luoghi diversi dalla Camera. La situazione, ha assicurato ancora il presidente, è costantemente monitorata.