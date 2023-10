Fi,Tajani:Letizia Moratti guiderà Consulta segretario Forza Italia

Milano, 10 ott. (askanews) - Letizia Moratti guiderà la consulta del segretario di Forza Italia. L'annuncio è arrivato in una conferenza stampa dello stesso segretario Antonio Tajani, con l'ex sindaco di Milano seduta al suo fianco che ha accettato "con responsabilità e grande convinzione" la proposta.

Della Consulta, nominata dal segretario, fanno parte personalità di prestigio per fornire indicazioni e proposte, studi e approfondimenti. E il mandato di Tajani è quello di affrontare in particolare tre temi: lotta al cambiamento climatico, tutela delle personecon fragilità, crescita economica.Moratti, che dopo la mancata candidatura alla guida della Regione Lombardia per il centrodestra si era avvicinata al Terzo Polo, ha ricordato il legame con Silvio Berlusconi e il suo riconoscersi nei valori del Partito Popolare.