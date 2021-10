Fi:Gelmini, delegazione di governo esclusa da tavoli con Cav

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Io sono profondamente a disagio perchè essendo innanzitutto un militante di questo partito quando vengo chiamata a riunioni e confronti io sono presente e cerco di dare quel poco che posso dare in termini di contributo ma non possiamo nasconderci che c'è una delegazione di governo con tre persone che dai sei mesi sono state tolte dai tavoli con il presidente, tolte dai tavoli con i capigruppo ed io non lo trovo giusto. Noi ministri in quei tavoli non ci siamo perchè veniamo rappresentanti come qualcosa di estraneo e questo credo che non sia corretto. Mi piacerebbe che il coordinatore nazionale, insieme ai capigruppo e insieme Berlusconi e ad uno a sorte tra i ministri avessero avere dei momenti di confronto". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, a quanto raccontano alcuni presenti, nel corso del suo intervento alla riunione del gruppo di Forza Italia. (ANSA).