Fi dà la stretta, candidatura a rischio per i morosi

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La segreteria nazionale di Forza Italia ha approvato i regolamenti per i congressi delle grandi città e provinciali e il regolamento per i contributi dei parlamentari nazionali, europei e per i consiglieri regionali. "Una novità per i congressi - viene spiegato da Forza Italia - sarà la partecipazione diretta degli iscritti, nel rispetto della trasparenza e della sana competitività".

C'è poi stata "una svolta all'insegna del rigore per gli aspetti finanziari che riguardano il partito - viene aggiunto - In sintesi: i parlamentari nazionali, europei, i consiglieri, gli assessori e i governatori regionali - in base al nuovo regolamento - saranno tenuti a corrispondere mensilmente i loro contributi, questo perché il movimento necessita di costanti risorse mensili perché mensili sono le uscite". Quindi, "coloro che hanno maturato, nell'anno precedente le elezioni nazionali, europee o regionali alle quali potrebbero partecipare, una morosità superiore al 20 per cento del dovuto per la carica rivestita, non potranno essere candidati" e "coloro che hanno maturato entro la fine dell'anno una morosità superiore al 20 per cento del dovuto per la carica rivestita, decadranno dagli incarichi all'interno del movimento". (ANSA). .