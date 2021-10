Fi: Carfagna, disagio diffuso e condiviso, bene Gelimini

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Penso che ieri il ministro Gelimini abbia espresso un disagio che è diffuso ed è profondo. Far finta che tutto va bene non credo che sia la migliore soluzione per chi vuole bene al proprio partito e credo che il ministro Gelimini abbia avuto il merito e il coraggio di porre con chiarezza questo disagio che è davvero diffuso e condiviso". Lo ha detto la ministra per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna interpellata sulla situazione in Forza Italia a margine della conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune' organizzata da Intesa Sanpaolo. (ANSA).