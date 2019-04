25 aprile, Mattarella tuona contro il fascismo: 'La libertà dopo 20 anni di dittatura'

Celebrato, ma anche lacerato e perfino boicottato. Un 25 aprile diverso da tutti quello di quest’anno, che rispecchia il clima di tensione costante nel quale vive il nostro Paese e in particolare il Governo. Un 25 aprile preceduto dall’oltraggio fascista andato in scena a Milano e dalle dichiarazioni polemiche del ministro Salvini che ha deciso di non partecipare alle celebrazioni della Festa di Liberazione per occuparsi, proprio oggi, di lotta alla mafia.

Ecco allora che ancora una volta è al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che spetta ricucire gli strappi tra un passato che qualcuno vorrebbe riscrivere e un presente diviso su tutto, perfino sulla festa che celebra la Liberazione dalla dittatura fascista e sulla quale si fonda la democrazia italiana.

"La guerra ingiusta combattuta al fianco di Hitler"

Di prima mattina Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'Altare della Patria nel settantaquattresimo anniversario della Liberazione deponendo una corona di alloro. Ad attendere il Capo dello Stato, il premier Giuseppe Conte. Presenti il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca Virginia Raggi e le più alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica è rimasto in silenzio e in raccoglimento mentre la banda delle Forze Armate intonava l'Inno nazionale. Poi a Vittorio Veneto ha tuonato così: "Festeggiare il 25 aprile, giorno anche di San Marco, significa celebrare il ritorno dell'Italia alla libertà e alla democrazia, dopo vent'anni di dittatura, di privazione delle libertà fondamentali, di oppressione e di persecuzioni. Significa ricordare la fine di una guerra ingiusta, tragicamente combattuta a fianco di Hitler. Una guerra scatenata per affermare tirannide, volontà di dominio, superiorità della razza, sterminio sistematico". E ancora: "Se oggi, in tanti, ci troviamo qui e in tutte le piazza italiane è perché non possiamo, e non vogliamo, dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani, caduti per assicurare la libertà di tutti gli altri. La libertà nostra e delle future generazioni. A chiamarci a questa celebrazione sono i martiri delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto, di Sant'Anna di Stazzema e di tanti altri luoghi d'Italia; di Cefalonia, dei partigiani e dei militari caduti in montagna o nelle città, dei deportati nei campi di sterminio, dei soldati di Paesi lontani che hanno fornito un grande prezioso contributo e sono morti in Italia per la libertà". Mattarella ha fatto una vera e propria lezione di storia. Ecco ancora che cosa ha detto a proposito del fascismo: "Nel ventennio non c'era "libertà di opinione, di espressione, di pensiero. Abolite le elezioni, banditi i giornali e i partiti di opposizione. Gli oppositori bastonati, incarcerati, costretti all'esilio o uccisi. E, soprattutto, si doveva combattere. Non per difendersi, ma per aggredire. Combattere, e uccidere, per conquistare e per soggiogare. Intere generazioni di giovani italiani furono mandate a morire, male armati e male equipaggiati, in Grecia, in Albania, in Russia, in Africa per soddisfare un delirio di dominio e di potenza, nell'alleanza con uno dei regimi più feroci che la storia abbia conosciuto: quello nazista. Non erano questi gli ideali per i quali erano morti i nostri giovani nel Risorgimento e nella Prima Guerra Mondiale".

La manifestazione dell'Anpi a Roma.

Il sindaco di Milano: "Quest'anno più importante che mai"

Le celebrazioni si susseguono per tutta la giornata e per tutta la penisola. Il premier Conte ha deposto di prima mattina una corona di fiori nel sacrario delle Fosse Ardeatine in omaggio alle 335 vittime della strage nazista. Anche a Milano le commemorazioni sono cominciate intorno alle 9 del mattino in piazza Tricolore dove il sindaco, Giuseppe Sala e le istituzioni cittadine hanno deposto una corona al monumento della Guardia di Finanza a cui hanno fatto seguito deposizioni a Palazzo Isimbardi e in Comune. Poi in largo Caduti milanesi per la Patria, nei pressi della basilica di S.Ambrogio, dove si trova il Sacrario dei caduti di tutte le guerre, con la partecipazione ancora una volta del primo cittadino e di tutte le principali istituzioni. A seguire deposizioni al Campo Giuriati e in piazzale Loreto al Monumento in ricordo dei Quindici martiri. Infine al Cimitero inglese di Trenno. Per tutta la mattina inoltre si svolgeranno commemorazioni in vari punti della città da parte dell'Anpi. Nel pomeriggio la tradizionale manifestazione dei sindacati che si concluderà in piazza Duomo. “Quest'anno il 25 aprile è più importante che mai", ha detto Sala. "Ci sono queste continue polemiche e la sollecitazione al fatto che non deve essere una festa di parte: io sono d'accordo però non è nemmeno di tutti. È di tutti coloro che credono nella democrazia e nella libertà come elementi di civiltà". E ancora: "In questi giorno vediamo manifestazioni che sono ormai oltre il limite, mi riferisco a quello che è successo ieri vicino a piazzale Loreto. Per questo dico che quest'anno il 25 aprile è ancora più importante".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Altare della Patria. Accanto a lui, il ministro Elisabetta Trenta

Il corteo a Roma dell'Associazione nazionale partigiani

A Roma è partito da largo Bompiani il corteo tradizionale dell'Anpi diretto a Porta San Paolo. Tra gli slogan intonati "Roma è antifascista" e "Ora è per sempre Resistenza". I manifestanti hanno ricordato anche la storica partigiana Tina Costa. Tra le bandiere che sventolano quelle dei sindacati tra cui la Cgil, il Pd, Emergency. Verso la fine del corteo sventolano anche le bandiere palestinesi dietro lo striscione: "Palestina Libera" e "No al muro e all'occupazione israeliana".

La comunità ebraica: "No alle polemiche"

A ricucire ci prova anche la comunità ebraica di Roma. "Non è il giorno delle polemiche, non è il giorno delle divisioni". Questo il senso della festa del 25 aprile secondo Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, che celebra l'anniversario della Liberazione nella sinagoga di via Balbo, sede della Brigata ebraica alla presenza, tra gli altri, del vicepremier Luigi Di Maio. "Festeggiare uniti e festeggiare per la Liberazione e per quei valori della democrazia sanciti nella nostra Costituzione e festeggiare ricordando il sacrificio di chi a questa Liberazione ha dato la vita. Per questo oggi accogliendo il governo in questo luogo, siamo fieri di ricordare la memoria degli oltre 2000 partigiani ebrei e della Brigata ebraica, soldati che sono tornati in Europa per liberarci dalla barbarie nazifascista. Non è il giorno delle polemiche quindi e delle divisioni, è il giorno della festa degli italiani, degli ebrei e dei non ebrei, dei cittadini che sono scesi e che in quella guerra civile hanno capito che era solo nei valori della libertà e della democrazia che ci poteva essere un futuro".

Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani durante la cerimonia al Cimitero di guerra del Commonwealth

Il post diDi Maio: "Si è riusciti pure a discutere di una festa"

Eppure anche oggi le polemiche non mancano. Ecco cosa ha scritto in un post su Facebook Luigi Di Maio: "Ebbene oggi è il 25 aprile, è festa nazionale, festa della Liberazione. Per giorni si è riusciti a discutere anche di questo, è incredibile. Si è discusso di una festa, come se il Paese non avesse altri problemi a cui pensare. Io oggi ricordo il 25 aprile perché è un dovere istituzionale, oltre che storico. Perché è un valore. E tutti questi problemi sulla festa rossa o sulla festa di sinistra non me li faccio. Il 25 aprile è una giornata di festa e le feste si celebrano, punto. Ognuno poi lo faccia come vuole".