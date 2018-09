Il presidente della Puglia contro Toninelli: "La smania di poltrone di M5S può rallentare lavori per Matera 2019"

Dopo dieci anni Matteo Colamussi lascia la guida di Ferrovie Appulo Lucane (Fal). Durante l’assemblea dei soci il ministero delle Infrastrutture ha presentato la lista dei nuovi amministratori. A sostituire il manager barese sarà l’avvocato brindisino Rosario Almiento, decisione ufficializzata già lunedì scorso con la trasmissione del dossier per l’assemblea al capo di gabinetto del ministro Toninelli. Ed è in questa circostanza che si è consumata la lite tra il ministro e il presidente della Puglia Emiliano, con un botta e risposta carico di accuse reciproche. Emiliano ha accusato Toninelli di non aver voluto condividere il percorso di scelta del nuovo presidente, il ministero sostiene che Emiliano ha rifiutato un incontro a Roma.

La scelta dei vertici Fal

Dall’entourage del governatore fanno però osservare che il Presidente aveva chiesto di parlare con Toninelli, ma gli era stata offerto di parlare solo con un sottosegretario dato che il ministro era impegnato a Berlino per l’Innotrans. I duellanti concordano su un punto: Toninelli aveva già detto alla Regione di considerare «non negoziabile» la scelta dei vertici di Fal, e in particolare l’ipotesi di una proroga di Colamussi. Da qui la decisione di Emiliano di non accettare un incontro con il ministro. "Sulla nuova governance delle Ferrovie Appulo Lucane occorre ancora una volta sgomberare il campo da notizie inesatte: nessun invito formale è pervenuto per tempo alla Regione per approfondire a livello ufficiale l'argomento da parte del Ministero dei Trasporti". Lo ha affermato in una nota Emiliano, sottolineando che "solo a seguito delle voci relative alla volontà del Ministro di sostituire le personalità che attualmente guidano la società, ho inviato una lettera al signor Ministro alla quale non è giunta risposta".

I passi di Emiliano

Emiliano spiega che l'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, “ha quindi offerto alla struttura di staff del Ministro la disponibilità del Presidente della Regione Puglia ad effettuare un incontro col Ministro che garantisse una reale disponibilità a riaprire la decisione del Governo. L'incontro è stato concesso con il sottosegretario competente per il pomeriggio di oggi 18 settembre, e successivamente rinviato a domani 19, ma ribadendo che la decisione sulla discontinuità rispetto all’attuale direzione aziendale rimaneva ferma". Uno sgarbo che fa male. "Il richiamo allo sgarbo istituzionale – ha affermato Emiliano - è conseguente dunque a questa decisione adottata ancor prima di incontrare la Regione e comunque senza spiegare le ragioni di questa decisione. E questo alla faccia del metodo partecipativo con le istituzioni locali tante volte invocato dal Governo". "Il rifiuto di partecipare all'incontro di domani 19 - sottolinea il governatore pugliese - deriva dalla presa d'atto che la discontinuità nella gestione della società era ed è un elemento imprescindibile per il ministro dei Trasporti. Di contro proprio la continuità è invece l'elemento di garanzia per la celere esecuzione delle opere e l'efficace utilizzo dei fondi strutturali impegnati".

Il progetto del M5S

Per Emiliano i progetto del Movimento è chiaro: “La fretta di occupare poltrone anche a rischio di creare pericolosi ritardi nelle opere in via di realizzazione per Matera 2019 e, quindi, anche contro l’interesse superiore dei cittadini di veder ben spesi i propri soldi, ha accecato i 5 Stelle. Non è da oggi che il Governo regionale si occupa di Fal. Chiedo invece agli 8 consiglieri dei 5 stelle: sono mai saliti su uno dei nuovi treni Fal comprati dalla Regione Puglia? Hanno mai visitato uno dei tanti cantieri dove si è lavorato anche ad agosto? Sono mai entrati in una delle nuove stazioni dotate anche di Wi-Fi gratuito? Come al solito il Gruppo regionale M5S, lungi dal fare un’opposizione puntuale e di merito, si limita alla sterile propaganda di disinformazione, contraddicendo anche le constatazioni fatte in loco dal ministro del Sud, Barbara Lezzi”, ha scritto in un comunicato di fuoco. Nello stesso documento Emiliano ha dettato: […] I dati sono di dominio pubblico: negli ultimi 10 anni Fal ha chiuso i Bilanci sempre in attivo, passando da un utile di esercizio di 18mila euro del 2008 a 3,3 milioni di euro del 2018, così come il capitale sociale è stato aumentato da 10 a 16 milioni di euro; il patrimonio netto è passato da 491mila euro a 24,2 milioni di euro. L’Azienda, attraverso le tante risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia, ha contribuito in maniera determinante ad investire oltre 350 milioni di euro con performance di spesa del 100%, mettendo in sicurezza la rete e rinnovando il parco mezzi: oggi i treni hanno un’età media di appena 6 anni e gli autobus di 8 anni, tra le più basse d’Italia”.

La reazione del Ministro Toninelli

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, d’altro canto, ribadendo che è stata offerta la massima disponibilità ad ascoltare e a garantire continuità sul completamento delle opere in corso delle Ferrovie Appulo Lucane e sulla finalizzazione dei finanziamenti già impegnati, "prende atto che la Presidenza della Regione Puglia aveva interesse unicamente alla conferma degli attuali amministratori, motivo per il quale ha rifiutato l''incontro richiesto". "Il Ministro rappresenta l''esigenza imprescindibile di rinnovamento della direzione aziendale di Fal, che non ha raggiunto in tutti questi anni i risultati necessari al rilancio delle Ferrovie Appulo Lucane. Rinnovamento che, si precisa, non bloccherà in alcun modo i lavori, per altro attualmente in ritardo, né pregiudicherà l'utilizzo dei fondi strutturali impiegati", si legge. Il Ministro Toninelli ribadisce tuttavia ancora al Governatore Emiliano "la disponibilità alla massima collaborazione istituzionale nell'ambito delle rispettive competenze, dell'interesse della Puglia e della Basilicata".

Il ministro per il Sud

Toninelli incassa su Twitter il conforto politico del ministro per il Sud, Barbara Lezzi che, a proposito delle polemiche tra il governatore pugliese Michele Emiliano e il ministro per i Trasporti sul cambio dei vertici delle Ferrovie Appulo ha scritto: "Sulle #Fal leggo di sterili polemiche fatte sulla pelle dei cittadini da troppi anni vittime di un servizio non all'altezza. Sono certa che Danilo Toninelli troverà la soluzione migliore nel segno della discontinuità".