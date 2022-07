Ferragni attacca Sala: a Milano sicurezza fuori controllo

Milano, 13 lug. (askanews) - La situazione della sicurezza a Milano è "fuori controllo". Lo ha scritto in una story su Instagram l'influencer Chiara Ferragni, seguita da 27,5 milioni di persone in tutto il mondo, lanciando nella sua denuncia un "appello" al sindaco, Giuseppe Sala, affinchè faccia qualcosa per invertire la rotta."Sono amareggiata e angosciata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Ogni giorno o conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, Piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate in strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo" ha scritto l'imprenditrice digitale, che vive nel nuovo quartiere Citylife."Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco" Beppe Sala, ha concluso Ferragni che, a dicembre 2020, aveva ricevuto insieme al marito Fedez l'Ambrogino d'oro, massima onorificenza cittadina, per l'impegno durante la prima ondata della pandemia.