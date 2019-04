[Editoria] La Regione Lombardia illustra una soluzione per fermare il drammatico conto alla rovescia di Radio Radicale

Milano contro Roma. Milano prima di Roma. Oppure la mano destra che non sa cosa fa la sinistra. Può essere letta così la mozione passata all’unanimità nel Consiglio regionale lombardo, a guida Lega, che chiede di finanziare e quindi salvare Radio Radicale in quanto “insostituibile organo di informazione, parziale e completo, un vero servizio pubblico”. Salvare Radio Radicale, patrimonio della democrazia, che è ciò che chiedono tutti i partiti presenti in Parlamento. Affondare Radio Radicale perché la democrazia è diretta e uno vale uno, non servono mediazioni specie se filtrate dai giornalisti, che è quello che vuole il Movimento 5 Stelle.

Conto alla rovescia

E’ un conto alla rovescia drammatico quello che vive la radio che dal 1976 ci porta dentro i palazzi, nelle aule del Parlamento, nei processi, nei dibattiti più lontani e remoti e nei fatti dell’attualità in Italia e nel mondo. Unici e preziosi gli approfondimenti quotidiani su Africa, Cina, Turchia, parti di mondo che ci riguardano molto più di quello che possiamo immaginare. A fine giugno potrebbero non essere più sufficienti le risorse economiche per proseguire la messa in onda e la programmazione. Il taglio del finanziamento deciso con la legge di Bilancio (da 10 a 5 milioni) per poi essere completamente azzerato a partire dal 2020, sta nei fatti chiudendo la radio che più di tutte, negli anni, ha consentito di “conoscere per deliberare”.

La campagna a favore della radio

Da mesi sono in atto raccolte di firme, mozioni, appelli in supporto della Radio e della sua programmazione che non può non partire citando la rassegna stampa più cult del panorama informativo, quella curata ogni mattina da Massimo Bordin. Il voto del consiglio regionale lombardo è in assoluto il più indicativo della spaccatura che c’è dentro la maggioranza su questo dossier. La mozione è stata presentata dal consigliere Michele Usuelli (+Europa).

L’impegno della giunta a guida Lega

Oltre a ricordare che la Radio, con 43 anni di attività, è "un patrimonio culturale nazionale” con un archivio che conserva 14.138 sedute parlamentari, 23.865 udienze processuali, 2.843 congressi di tutti i partiti, 2.886 fili diretti con gli ascoltatori, 225.613 oratori per un totale di 377.410 schede audio-video, la mozione votata all’unanimità, impegna la giunta della Regione Lombardia “a farsi parte attiva nei confronti del governo nazionale e del ministero dello Sviluppo economico affinché vengano intraprese tutte le iniziative per garantire il rinnovo della convenzione a Radio Radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari, per ripristinare la legge 230/1990 e il finanziamento previsto per le imprese radiofoniche”. In subordine, la mozione individua un’altra soluzione, inedita, e cioè che la regione Lombardia possa in qualche diventare “editore” della radio.

La Regione editore?

La mozione infatti invita la giunta “a valutare la possibilità di avviare una convenzione ad hoc per la registrazione, l’archiviazione e la divulgazione di convegni, conferenze, incontri e dibattiti organizzati dalla Regione Lombardia ai quali si voglia dare rilevanza nazionale e internazionale”. Il presidente della Giunta, il leghista Attilio Fontana, ha definito Radio Radicale “una delle ultime radio veramente libere che riesce ad affrontare tutti i problemi più vivi della nostra società”.