Fedriga: se M5s dice sì a processo Salvini, tutto in discussione

Roma, 30 gen. (askanews) - Se il Movimento cinque stelle vota sì all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti c'è il rischio che cada il governo? "Dal mio punto di vista c'è da rimettere in discussione tutto", risponde Massimiliano Fedriga, presidente leghista della regione Friuli Venezia Giulia, intervistato a Radio anch'io (Rai Radio1)."Bisogna capire se il Parlamento condivide le politiche del Governo, non solo di Salvini ma di tutto il Governo. Se così non fosse, è chiaro che bisognerebbe fare una seria riflessione. Non si sta parlando di un processo a Salvini perché ha messo l'auto in divieto di sosta", osserva Fedriga.