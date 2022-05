Fdi: nodi elezioni aperti, ok Berlusconi a Musumeci ma Salvini frena

Roma, 17 mag. (askanews) - "Su 26 città capoluogo sono solo 5, ma purtroppo importanti, le città in cui il centrodestra andrà diviso al primo turno ma restano ancora diversi nodi aperti. A partire dalla non ancora ufficializzata ricandidatura del presidente uscente Nello Musumeci in Sicilia, su cui la personale dichiarata disponibilità di Silvio Berlusconi si è fermata di fronte alla richiesta di Matteo Salvini di ritardare l'annuncio del candidato". E' quanto si legge in una nota di Fdi al termine del vertice di Arcore tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.