(ANSA) - MELFI (POTENZA), 25 NOV - Sulla fusione Fca-Psa "il Governo non può rimanere indifferente rispetto a un progetto industriale così importante" . Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine di una visita allo stabilimento Fca di Melfi. "Questa prospettiva progettuale - ha aggiunto - non deve compromettere in nessun modo gli stabilimenti e l'occupazione in Italia, anche per l'indotto".