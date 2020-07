D'Incà, abbiamo voti ma sì a scostamento sia unanime

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "La maggioranza è autosufficiente in Parlamento ma lo scostamento di bilancio significa mettere in campo risorse per il bene del Paese, per questo il mio appello a tutte le forze politiche è di votare insieme in modo unanime". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà questa mattina a Radio Anch'io, con riferimento al voto di oggi sullo scostamento di bilancio per autorizzare nuovo deficit per le misure del decreto di agosto. (ANSA).