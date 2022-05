Ucraina, Salvini: fiduciosi per missione Draghi da Biden

Roma, 9 mag. (askanews) - "Grande fiducia" affinché l'Italia sia "protagonista della distensione in Ucraina". È l'atteggiamento di Matteo Salvini, alla vigilia del viaggio negli Usa del presidente del Consiglio Mario Draghi, domani alla Casa Bianca da Joe Biden.Il segretario della Lega auspica che "le diplomazie possano trovare un accordo per il cessate il fuoco", e in questo senso, riferiscono fonti leghiste, "ha apprezzato le dichiarazioni che sono arrivate da leader internazionali e anche da alcuni esponenti del Pd che hanno corretto la linea del falco Enrico Letta".Salvini, riferiscono le stesse fonti, "ha fatto sapere al Presidente del Consiglio che la missione americana dovrà rafforzare la posizione delle colombe e dare voce alla maggioranza degli italiani che auspicano la fine delle ostilità".