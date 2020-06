Fase 3,Meloni: dialogo con Conte solo in streaming e senza nomine

Roma, 5 giu. (askanews) - Se davvero Giuseppe Conte vuole avviare una fase di dialogo con le opposizioni deve accettare "riunioni in streaming" e far "sparire tutto ciò che non c'entra con il 'Dl rilancio'". Lo scrive su Facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni."Il presidente Conte dice che è aperto al dialogo con le opposizioni? Bene, ecco le due condizioni. Sparisce tutto quello che non c'entra con il dl Rilancio: poltrone, consulenze, amenità e bonus inutili. E le riunioni tra governo e opposizioni le facciamo in streaming. Così gli italiani potranno giudicare. Ci stanno?".