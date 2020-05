Fase 2, Regioni riunite, si cerca intesa per le riaperture

Roma, 15 mag. (askanews) - I presidenti delle Regioni sono nuovamente riuniti per trovare regole comuni e facilmente applicabili sulle quali confrontarsi col Governo, che ora sta esaminando in Consiglio dei ministri il decreto sulle riaperture delle attività a partire dal 18 maggio.Dopo l'incontro di questa mattina col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e con i ministri Boccia e Speranza, "adesso siamo riuniti con le Regioni, con le presidenze di tutte le Regioni di Italia, per cercare di trovare una nostra linea comune", ha spiegato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana."Stiamo lavorando per un protocollo comune, ci sono stati molti confronti con le categorie sulle linee guida, che speriamo possano essere comuni tra tutte le Regioni per dare regole comuni e facilmente applicabili", ha aggiunto il governatore ligure Giovanni Toti, ricordando che stamane "abbiamo avuto un incontro con il presidente Conte, i ministri Boccia e Speranza, perché in queste ore verrà emesso un decreto che consentirà alle Regioni di intervenire sulle riaperture in un equilibrio istituzionale ritrovato che soddisfa la Conferenza nel suo complesso. In piena sintonia istituzionale si sta riaprendo il Paese".Sull'apertura dei confini tra le Regioni, la Lombardia segue "quello che dice il governo: se ne parlerà a inizio di giugno, è un limite che possiamo accettare", ha spiegato Fontana. "Siamo al lavoro con tutte le altre Regioni - ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi - per la definizione di protocolli operativi che potranno essere integrati alle linee guida nazionali. Con gli altri presidenti, prima di prendere una decisione, siamo in attesa del decreto legge del governo, che concede entro certi parametri potere decisionale alle Regioni, e del Dpcm che dovrà stabilire quali saranno le attività commerciali che si riapriranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e con quale gradualità questo potrà avvenire".La necessità di regole uniche e condivise è stata sollecitata dal presidente dell'Anci, Antonio Decaro, al termine della riunione con governo e Regioni. "Noi sindaci rispettiamo l'autonomia regionale sui tempi delle riaperture perché le regioni conoscono la situazione sanitaria legata al numero dei contagi, dei tamponi e dei posti letto di terapia intensiva. Ma le linee guida sui settori che riaprono devono essere uniformi, una posizione espressa in cabina di regia dal presidente della Lombardia Attilio Fontana e che noi sindaci abbiamo condiviso".