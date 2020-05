Fase 2, Fontana: 'Linea comune o si rischia grosso pasticcio'

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - ''Siamo al lavoro per dare una proposta comune al governo''. Lo dice all'Adnkronos il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, impegnato con le altre Regioni per arrivare a un quadro di linee guida sulle riaperture che accomuni l'Italia da Nord a Sud. ''Per le riaperture serve una linea comune o si rischia un grosso pasticcio - avverte - Il 18 maggio è vicino e non possiamo correre il rischio che le regole per mangiare una pizza a Palermo siano diverse da quelle di Milano''. Quanto alle "norme stabilite di 4 metri nei ristoranti o quelle stabilite per le spiagge sono inapplicabili" scandisce Fontana. Il presidente della Regione Lombardia riferisce poi che ''il governo si dice disponibile a un tavolo per affrontare la questione della differenziazione dell'orario di lavoro''. ''Di questo oggi non abbiamo trattato - spiega - ma c'è la disponibilità dell'esecutivo ad affrontare la questione di come spalmare l'orario di lavoro che è collegato alla questione del trasporto pubblico locale. Una decina di giorni fa ho mandato una lettera e ora mi si dice che presto potrebbe esserci un provvedimento del governo che stabilisce differenziazioni per l'inizio dell'orario di lavoro". ''Il 18 maggio è vicino, alle 17 ci incontriamo con le altre Regioni così da arrivare a un documento che possa riassumere le esigenze di tutti, rispettando le indicazioni del governo che si è detto disponibile'' conclude il governatore.