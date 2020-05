Fase 2, Conte: ancora presto per trasferimenti tra Regioni

Roma, 13 mag. (askanews) - "Ieri l'altro abbiamo avuto l'incontro con le Regioni, che ci hanno prospettato l'esigenza che i trasferimenti interregionali rimangano congelati o limitati al massimo in questa fase. Mi sembra un richiesta maggioritaria e ragionevole". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.Dunque nel prossimo Dpcm "in questa fase in cui si va verso una ripartenza pressochè completa, con il piano nazionale è meglio che non ci siano troppi trasferimenti interregionali che potrebbero condizionare una valutazione della curva epidemiologica" a livello territoriale.