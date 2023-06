Fare i conti con Berlusconi politico e il patrimonio da 6,4 miliardi. Chi rischia di più è Forza Italia

Oggi, poco dopo le 17, quando i ventimila in piazza del Duomo e le altre migliaia nella Cattedrale saluteranno per l’ultima volta Silvio Berlusconi, finirà la parentesi terrena del leader politico, dell’industriale e dell’innovatore. Continuerà a dividere e mai ci sarà probabilmente un giudizio univoco sulla sua intrapresa certamente unica ed eccezionale. Da qualunque parte la si voglia vedere.

Stupisce la “fretta” con cui i figli e la famiglia - non il partito e neppure le aziende - hanno voluto celebrare le esequie del leader e del padre. Poco più di 48 ore e “tutto” finisce: non la camera ardente a Cologno Monzese, dove ci sono gli studi Mediaset; non la camera ardente in Senato dove Berlusconi lascia il seggio al primo posto nella prima fila nell’emiciclo a sinistra entrando (per comodità e accessibilità), non la doppia cerimonia che molti auspicavano. Perchè se è giusto che l’arcimilanese Silvio

Berlusconi abbia le esequie in Duomo, sarebbe stato anche giusto che Roma, dove è stato protagonista della vita pubblica, lo avesse potuto omaggiare. O anche solo salutare. Onore delle armi. Si chiama così. Invece nulla: nell’unica camera ardente, quella allestita nella casa di Arcore, sono entrati in pochi e selezionati. Per esplicito desiderio della famiglia.

Ecco, le esequie alte - cerimonia di Stato e lutto nazionale ma frettolose, ci dicono molto del terremoto che succederà nei prossimi mesi. Perchè è abbastanza chiaro che la famiglia, i cinque figli, Marina e Piersilvio soprattutto, abbiano voluto in questo modo dare un segnale chiaro: adesso basta, nostro padre è morto e decidiamo noi e nessun altro. Finisce qui il “cannibalismo” , non solo mediatico ma anche di presunti affetti (tra tanti certamente veri) che il Cavaliere aveva costruito ma anche tollerato e a volte subìto intorno a sè. Adesso saranno i 5 figli, insieme ai fedelissimi di sempre come Fedele Gonfalonieri e Gianni Letta, a decidere di un tesoro che vale 6,4 miliardi (stima di Forbes a fine 2022). La successione sarà la prossima lunga e difficile partita. Di cui il destino di Forza Italia - e quindi quello politico anche della maggioranza - è solo una piccolissima parte.

La galassia di 6.4 miliardi

Fininvest ha il controllo di MFE (ex Mediaset) con il 50%; è presente nell’editoria con il 53,3% di Mondadori, partecipa al 30% di Mediolanum, detiene il 100% del

Teatro Manzoni e, dopo la cessione del Milan, detiene il Monza calcio. In più il gigantesco patrimonio immobiliare, da Arcore alla Sardegna passando per la villa Grande a Roma eccetera eccetera: valore stimato circa mezzo miliardo. Con quasi 4 miliardi di fatturato registrati nel 2020 e profitti per 360 milioni che hanno garantito un dividendo famigliare di 150 milioni, Fininvest rappresenta una delle realtà imprenditoriali più importanti d’Italia. Qualche anno fa Berlusconi, dopo il terremoto Bollorè, disse una cosa molto precisa: “C’è la compattezza più assoluta della mia famiglia su un punto molto preciso: non abbiamo alcuna intenzione di lasciare che qualcuno provi a ridimensionare il nostro ruolo di imprenditori”. Il Cavaliere è sempre stato il dominus, negli ultimi anni Marina soprattutto e anche Piersilvio sono diventati sempre più centrali, ora decideranno tutti i cinque figli. Che negli ultimi anni hanno assai migliorato i rapporti. E negli ultimi due anni, con la malattia dell’amatissimo padre, hanno avuto anche molte occasioni di vedersi, parlarsi, chiarirsi. Nell’ultimo alcuni scatti fotografici hanno rivelato teneri ed intensi abbracci ad esempio tra Piersilvio ed Eleonora (la seconda avuta dal matrimonio con Veronica Lario, la prima è Barbara, il terzo Luigi) che sarebbero stati inimmaginabili fino a pochi anni fa. Maria Latella, che può vantare una conoscenza vera con Marina Berlusconi, ieri scriveva sul Sole 24 ore: “Sul futuro di Forza Italia i cinque figli sono tutti d’accordo. Coincideva con la figura di Silvio Berlusconi”. Andato via lui, finisce anche Forza Italia? La domanda terrorizza e spiazza i parlamentari azzurri tutti più o meno in preda a smarrimento e confusione.

L’ufficio di presidenza del partito

Tutti i parlamentari di FI oggi saranno ai funerali di Berlusconi. Per molti, non è un modo di dire, c’è il dolore della perdita di una affetto vero, un familiare, un amico. Ma la macchina organizzativa del partito non si ferma. E’ anche un segnale chiaro e necessario, quasi rituale e scaramantico, di vita dopo la morte del fondatore. Ieri mattina c’è stato un ufficio di Presidenza convocato a decesso avvenuto per approvare il rendiconto del 2022. Avanza un milione in cassa, ma Berlusconi - e adesso i suoi figli - è creditore nei confronti di Forza Italia di circa 90 milioni di euro” ha confermato Sestino Giacomoni, l’ex deputato di Forza Italia ed ex braccio destro del Cavaliere, uno di quelli epurati nelle ultime liste. La prima domanda quindi è se la famiglia vorranno continuare a garantire le fideiussioni per tenere in vita il partito.

L’ufficio di presidenza è partito male - la sua convocazione ha sorpreso un po’ tutti - ed è finito peggio, con la minoranza silente ma in fortissimo imbarazzo. A metà mattinata il tesoriere Alfredo Messina e Sestino Giacomoni sono gli unici nella sede di Piazza San Lorenzo in Lucina. Tutti gli altri si collegano via zoom: dal coordinatore Antonio Tajani ai capigruppo Ronzulli e Barelli, dai dirigenti Gasparri, Mulè, Cattaneo, Barachini, Orsini, Martusciello, Fontana, Giacomoni, Baldelli, alla ministra

Bernini, sino ai governatori Cirio, Schifani e Toma. Messina apre i lavori, pochi minuti, in lacrime, per ricordare la figura del fondatore di Forza Italia. Poi si passa all'approvazione del rendiconto. Dopo una piccola pausa, una seconda riunione sul tema più spinoso, quello degli incarichi interni. Anche qui, nessun dibattito, solo un breve intervento del coordinatore nazionale Antonio Tajani in cui sottolinea che la ratifica dei coordinatori regionali e provinciali è la messa in pratica delle ultime volontà di Silvio Berlusconi. E’ chiaro che non esiste alcuna garanzia su questo. Le volontà di chi poi? Silvio Berlusconi o Marta Fascina? Nessun commento da parte della minoranza. Ma più tardi trapela grande irritazione. C'è chi nota come aver portato a casa queste ultime nomine, di fretta e furia, mentre il Paese piange Silvio Berlusconi, sia stato “un segnale di grande debolezza”, una “mossa inopportuna”, una “forzatura” che non lascia presagire nulla di buono per i prossimi mesi.

Il governo non rischia ma al Senato…

Tra i pochi azzurri presenti e che vedi poi in giro tra Camera e Senato, rimbalzano mille domande. Nulla di nuovo, quelle di sempre. Solo che Berlusconi sembrava dovesse vivere non in eterno ma insomma ancora un bel po’. E lui era la risposta a tutte le domande. La prima di tutte: la famiglia continuerà a finanziare il partito come ha fatto finora? C'è chi ragiona sul fatto che la grande

vicinanza tra la premier e Marina Berlusconi potrebbe portare a un disimpegno della famiglia, i cui interessi sarebbero comunque ben tutelati dall’attuale governo. C’è chi ricorda come “in effetti, Gianni Agnelli, per essere ascoltato dai governi, non abbia mai avuto bisogno di creare e finanziare un proprio partito”.

Una cosa è certa: sul momento e almeno fino alle Europee la maggioranza non dovrebbe rischiare nulla. Però l’ incertezza inizia a impensierire anche Fratelli d'Italia: se dovesse scoppiare lo scontro interno, se Forza Italia diventasse una maionese impazzita, si metterebbe in pericolo la tenuta dei gruppi azzurri, in particolare quello del Senato, dove il centrodestra ha una maggioranza non vastissima.

Il passa parola in Forza Italia, e anche nella maggioranza, è di un “patto per un passaggio coordinato del testimone, affinchè l'eredità politica sia di fatto raccolta da tutti i dirigenti con responsabilità. E con la consapevolezza Forza Italia è necessaria al governo Meloni per restare agganciata all’Europa, al Ppe e alla vittoria alle prossime europee”.

Un senatore azzurro dice chiaro: se FI è capace di una assunzione di consapevolezza comune allora andrà avanti, altrimenti sarà giusto che si sciolga”. Il suggerimento a Tajani è di “raccogliere” i big attorno ad un tavolo per rendere omaggio alla sua storia, ai sacrifici che ha dovuto fare e agli attacchi che ha dovuto subire, continuando nel percorso che ha tracciato. “Se dovessimo dividerci faremmo un torto a lui” dice la capogruppo di FI al Senato, Ronzulli che però non vede questo rischio.

La prova Europee: partito unico di Meloni?

La prima prova saranno le Europee e la campagna elettorale. Forza Italia intende spenderla (ma con quali soldi?) nel nome dell'ex presidente del Consiglio e sul ruolo centrale del partito all'interno della famiglia popolare europea. Al momento non sarebbe sul tavolo sul tavolo l’ipotesi di una accelerazione verso un partito unico. Che non piace neppure a Fratelli d’Italia. Un presidente di commissione meloniano ragiona: “Non ci pensiamo e comunque non è affatto detto che sarebbe una buona cosa sommare i due partiti... FI supererà l'asticella fissata all’Europee”. Così come non sarebbe previsto, prima del voto, un accordo tra Popolari e Conservatori. Un’alleanza eventuale ci potrebbe essere dopo le elezioni per formare la maggioranza in Europa ed eleggere il presidente. Uno scenario che prevede che i voti di Popolari e Conservatori e Liberali non siano sufficienti per fare una maggioranza. Che quindi il Pse resti necessario. E la Grosse koalition anche.

Fare i conti con la Lega

Manfred Weber l’altro giorno a Roma - e Berlusconi lo ascoltava - aveva ribadito come i Popolari non potranno mai fare alleanza con gli estremi a destra e a sinistra. Messaggio chiaro. Di cui Berlusconi fu molto soddisfatto perchè ribadiva la centralità di Forza Italia negli assetti del

governo italiano e in futuro per l’Europa. Ecco che stringere un asse più forte con Fratelli d’Italia, come qualche big azzurro ipotizza, “porterebbe subito il rischio di un isolamento della Lega”. Salvini nega con tutte le forze di poter entrare nei Popolari.

Tra gli azzurri, coloro che non accetteranno mai di schiacciarsi su Meloni, guardano anche a Renzi che però assicura di non essere “il royal baby”, che Berlusconi ha scelto “consapevolmente di non avere un erede”. Altri ancora potrebbero intravedere un approdo nella Lega di Matteo Salvini, soprattutto tra i senatori. Da domattina il destino di Forza Italia sarà la chiave di lettura di ogni fatto politico e parlamentare.