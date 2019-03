Roma, 26 mar. (askanews) - "Polemiche inesistenti. Noi tuteliamo le famiglie italiane. Ma divorzio, aborto, parità di diritti tra donne e uomini, libertà di scelta per tutti non sono in discussione". Lo sostiene il leader della Lega e vice premier, Matteo Salvini, a proposito dele polemiche sulla proposta di legge presentata dalla Lega.