Verona, 30 mar. (askanews) - "Siamo qua non per togliere i diritti, non si tocca niente a nessuno. Non sono in discussione l'aborto o il divorzio, ognuno fa l'amore con chi vuole e va a cena con chi vuole". Lo ha detto a Verona il leader della Lega Matteo Salvini.