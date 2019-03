Famiglia, Di Maio: a Verona fanatici, noi guardiamo al futuro

Roma, 30 mar. (askanews) - "A Verona ci sono dei fanatici, qui il buon senso, lì si affrontano certi temi con stile medievale, qui guardando al futuro". Lo ha detto il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, parlando nel corso della manifestazione 'Oggi protagonisti', l'evento organizzato dall'Agenzia nazionale per i giovani a cui partecipano 600 ragazze e ragazzi da tutta Italia."Mentre a Verona si affronta il tema con odio, dicendo che la donna deve stare chiusa in casa a fare figli, noi guardiamo al futuro, parliamo di più aiuti per giovani e famiglie", ha aggiunto Di Maio.