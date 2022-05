Falcone: Fico, giorno che ha cambiato storia, cambio passo

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - "Questo è un giorno che ha cambiato la storia del nostro Paese, è un giorno che segna per l'Italia un cambio di passo e di rotta. È un giorno di sofferenza collettiva e personale. Credo che le vite di ognuno di noi da quel giorno siano un po' cambiate. Bisogna insistere sempre per cercare la verità, dobbiamo arrivare a trovare tutta la verità, perché la verità significa giustizia, la giustizia significa consapevolezza di quello che siamo". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando al Foro Italico a Palermo per la cerimonia di commemorazione del trentennale della strage di Capaci. (ANSA).