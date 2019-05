Falcone, Conte omicidi Falcone e Borsellino attacchi allo Stato

Roma, 23 mag. (askanews) - "Nel 1992, come è accaduto anche in altre occasioni, la mafia ha voluto colpire lo Stato nella sua interezza e integrità uccidendo chi stava dedicando la propria vita per combatterla", in primo luogo Falcone e Borsellino. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla cerimonia in ricordo di Giovanni Falcone a Palermo.Conte ha ricordato la "disperazione in cui precipitò questa città e la meravigliosa Sicilia" da cui si alzò "un coro di dolore. Uno scrittore ha detto che ci sono delitti in cui tutto è sociale. Accade quando viene colpito qualcosa che ci accomuna".