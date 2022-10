Governo: Calenda,ha ragione Meloni, francesi facciano fatti loro

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Sulle parole del ministro francese Laurence Boone "ha ragione Meloni, condivido. Si devono fare i fatti loro, loro non vigilano su nulla, se c'è una questione attinente allo stato di diritto se ne occupa l'Ue. Siamo un Paese dove per il momento c'è pieno stato di diritto, quindi è del tutto inopportuno. Se fossi stato nelle condizioni di Meloni mi sarei espresso come si è espressa lei". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a L'Aria che tira, su la 7. (ANSA).