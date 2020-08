E poi ci sono gli ex pentastellati tendenza sovranista che scelgono il centrodestra e il fronte No Euro

E poi ci sono gli ex pentastellati tendenza sovranista. Quella frangia di eletti nel MoVimento Cinque Stelle che scelgono il centrodestra e tutto il fronte No Euro e vicino a mondi di confine: la più estrema è la pasionaria No Vax Sara Cunial, che si è conquistata moltissimi fan nei mondi negazionisti e complottisti con il suo discorso durissimo contro Bill Gates e i vaccini, “l’unica che ha avuto il coraggio di dire certe cose insieme a Vittorio Sgarbi” secondo i suoi ammiratori.

Così come è certamente da inserire in questa tendenza anche Gianluigi Paragone, con il suo Italexit, che secondo alcuni sondaggi veleggerebbe addirittura verso il 4 per cento. Numeri peraltro nemmeno lontanamente avvicinati da tutte le forze che si sono professate No Euro nel corso degli anni e quindi da prendere con le molle.

Ma qui analizziamo la voglia di “sovranismo ufficiale”, quello morbido e istituzionale incarnato da Lega e Fratelli d’Italia, che ha fatto da calamita per molti pentastellati “di destra”, ammesso che questa definizione possa avere un senso.

Partiamo da una considerazione: nella scorsa legislatura furono in moltissimi ad uscire dal MoVimento Cinque Stelle, quasi tutti in direzione sinistra.

Ma ad essere rieletti questa volta sono stati solamente in tre, tutti nel centrodestra. Walter Rizzetto, onorevole friulano che andò in in Fratelli d’Italia, partito in cui milita tuttora e che l’ha accolto come “uno di noi”. Vincenza Labriola, deputata tarantina, che inizialmente andò a sinistra con gli ex di SEL, ma poi si accasò in Forza Italia ed è stata rieletta nelle liste azzurre in Puglia.

E Marco Zanni, eurodeputato bergamasco eletto nel Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), che è andato nella Lega ed è stato rieletto (sempre con le preferenze) anche in questa legislatura dell’europarlamento, talmente stimato da Matteo Salvini da averlo nominato eurocapogruppo di ID-Identità e democrazia, il gruppo di tutti i sovranisti europei, mentre Marco Campomenosi è il capodelegazione della Lega a Strasburgo e Bruxelles.

In questa legislatura, in attesa di vedere dove andranno tutti gli ex pentastellati finiti nel Misto, ultimi della serie Alessandra Ermellino e Paolo Lattanzio, c’è un gruppo di ex grillini che hanno scelto il centrodestra moderato: quattro con Alternativa popolare, l’ex partito di Angelino Alfano (Gianluca Rospi, Michele Nitti, Antonio Zennaro e Fabiola Bologna), una con Lupi e Toti (Veronica Giannone), uno con Forza Italia (Matteo Dall’Osso) a cui si aggiungono – ad abundantiam - due renziani: Catello Vitiello e Gelsomina Vono.

Ma, come dicevamo, è l’emisfero sovranista quello più attrattivo per gli ex pentastellati. Così in due sono andati a fare compagnia a Rizzetto nelle truppe di Giorgia Meloni: l’ex presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata e Davide Galantino, che si è ritagliato il ruolo del più duro censore dei suoi ex compagni di partito negli interventi in aula, sempre molto contestati e “caldissimi”.

Ma è la Lega a fare ancor più da calamita per gli ex grillini: in occasione della prima votazione su meccanismi monetari europei sono usciti dal gruppo del MoVimento Cinque Stelle in Senato Ugo Grassi, Stefano Lucidi e Francesco Urraro, a cui si è aggiunta in un secondo momento Alessandra Riccardi.

Ma l’attrazione irresistibile degli ex pentastellati per il mondo sovranista si è vista anche nel rinnovo delle commissioni parlamentari, con il caso clamoroso del grillino Raffaele Trano eletto con i voti del centrodestra e poi uscito dal gruppo del MoVimento alla Camera ma tenendosi stretta la presidenza della commissione Finanze per cinque mesi, e quello dei due presidenti leghisti a Palazzo Madama delle commissioni Agricoltura (Giampaolo Vallardi) e Giustizia (Andrea Ostellari), eletti con voti provenienti anche dall’universo pentastellato ed ex, ai danni nel secondo caso del candidato ufficiale di Liberi e Uguali, che pure era un nome pesantissimo, come quello dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso.

E, persino sui territori, è possibile imbattersi in ex pentastellati che in qualche modo si avvicinano al mondo sovranista.

Alle regionali liguri, ad esempio, sarà candidata presidente Alice Salvatore, che cinque anni fa era la candidata alla guida della Regione Liguria del MoVimento Cinque Stelle. Con un percorso parallelo e opposto a quello di Paolo Putti in Comune: in quel caso, il candidato pentastellato di cinque anni prima, si candidò con una lista civica di sinistra, risultando peraltro eletto, mentre il MoVimento ufficiale candidò a sindaco di Genova Luca Pirondini, violinista classico che suona sempre anche con l’Orchestra sinfonica di Sanremo al Festival, persona mite e dolcissima.

Stavolta, invece, il MoVimento doc candida Ferruccio Sansa nell’alleanza con il Pd voluta fortissimamente da Roma per dare ossigeno anche territoriale alla coalizione giallorossa, su imput soprattutto di Vito Crimi e dei Dem liguri di vertice a Roma, Andrea Orlando, vicesegretario che potrebbe diventare il prossimo ministro degli Interni o tornare a via Arenula come Guardasigilli, dove ha fatto benissimo, e Roberta Pinotti, appena eletta presidente della Commissione Difesa di Palazzo Madama.

E l’ex candidata presidente pentastellata Alice Salvatore – che aveva vinto anche le regionarie – corre da sola con una lista chiamata “Il Buonsenso”, accusata dai suoi ex compagni di MoVimento e dal Pd di fare il gioco di Giovanni Toti, esattamente come capitò a Luca Pastorino e Sergio Cofferati cinque anni fa, con la loro candidatura che favorì certamente l’elezione dell’attuale governatore ligure.

Casualmente il nome del partito di Alice Salvatore contiene le stesse parole usate da Matteo Salvini sulle tessere della sua nuova Lega: “Il Buonsenso al governo”. Coincidenze, ovviamente.