Ex Ilva, Conte: sistema Paese combatta unito questa battaglia

Roma, 8 nov. (askanews) - L'ex Ilva è un "dossier prioritario per il governo. Dobbiamo gestirlo tutti uniti, non solo il governo, ma anche voi. Tutti insieme dobbiamo combattere questa battaglia. Come sistema Paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo a Taranto alla riunione del consiglio di fabbrica dell'azienda siderurgica.Il premier ha ascoltato per oltre un'ora gli oltre 200 partecipanti al consiglio di fabbrica.