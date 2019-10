[L'analisi] Sempre più ex grillini verso la destra di Giorgia Meloni. Vi spiego perché

I sondaggi danno Fratelli d’Italia in crescita costante, con lo sfondamento della soglia psicologica dell’8 per cento, la doppia cifra che non è più un miraggio, il superamento ormai acclarato nei confronti di Forza Italia (che pure sta recuperando qualcosa rispetto alle scorse settimane, riassorbendo nei sondaggi sirene renziane e scissioniste), e alti indici di gradimento e di fiducia in Giorgia Meloni.

Praticamente, il partito meloniano riesce a rubacchiare qualcosa sia alla Lega, con cui pure condivide molta parte del potenziale elettorato, sia a Forza Italia, da cui il travaso è continuo, sia pure con uno zoccolo durissimo che comunque resta fedele a Berlusconi più che alla bandierina tricolore. E, in questa tripartizione del voto, resta pochissimo spazio per altre iniziative, se non le liste civiche locali che hanno sempre un buon appeal sul territorio.

Questo successo, ovviamente, aiuta anche i gruppi parlamentari e quelli consiliari a tutti i livelli: Regioni, Province e Città Metropolitane, Comuni e Municipi che devono smistare sempre più le richieste di ingresso al partito di Giorgia Meloni. Dove si sente profumo di miele, arrivano le api.

Le nuove potenzialità dei Fratelli d'Italia

E quindi i due gruppi di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato sembrano sempre di più porte girevoli di un hotel con sempre nuovi ingressi: a Montecitorio i deputati capitanati da Francesco Lollobrigida oggi sono in 35, mentre a Palazzo Madama il presidente dei senatori Luca Ciriani ne guida 18. E gli ingressi sono multiformi, con nuove adesioni da vari lati dello schieramento politico, con una nuova capacità di attrazione nei confronti di mondi non tradizionalmente di destra.

Poi, il partito di Giorgia Meloni è sempre attento al turn over, man mano che suoi esponenti lasciano i gruppi parlamentari: Guido Crosetto ha dato le dimissioni per motivi personali, ma la stima e l’amicizia da cui è circondato anche a sinistra, che gli sono valsi applausi bipartisan e multipartisan, gliele hanno fatte respingere in modo compatto finché ripresentandole per l’ennesima volta è riuscito a convincere i colleghi a mandarlo a casa, permettendo a Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, che ha quattro nomi ma è una sola, di subentrargli.

Quindi è toccato a Carlo Fidanza, eletto eurodeputato, a cui è subentrata Maria Teresa Baldini, anche lei una sola anche se plurionomastica, quando il deputato milanese è tornato a Strasburgo e Bruxelles.

Ancora più marcato il turn over al Senato: Lara Magoni, ex sciatrice bergamasca che ha nel suo curriculum anche ottimi risultati in Coppa del Mondo, è diventata assessora in Regione Lombardia, lasciando quindi il Senato per incompatibilità e aprendo le porte di Palazzo Madama a Gianpiero Maffoni; Marco Marsilio, eletto presidente dell’Abruzzo e oggi capofila della rivolta delle piccole regioni contro il taglio dei parlamentari che le penalizza molto più delle grandi, ha lasciato il suo posto a Nicola Calandrini, senatore molto attivo e apprezzato anche a sinistra per la sua carica di umanità; Raffaele Stancanelli, anche lui eletto a Strasburgo e Bruxelles, che era entrato in Senato sulla base di un patto territoriale in Sicilia fra Fratelli d’Italia e il governatore siciliano Raffaele Musumeci, ha lasciato il posto a Giovanna Petrenga. Per la cronaca, all’Europarlamento Stancanelli è andato da meloniano doc, mentre “Diventerà bellissima”, la lista civica del governatore siciliano – splendido nome mutuato da una frase di Paolo Borsellino, che veniva dalla stessa area politica – è andata avanti per la sua strada, con un forte radicamento siciliano.

E poi ci sono gli arrivi da gran parte del mondo politico: in principio, fu Raffaele Fitto, eurodeputato ex azzurro ed ex ministro dei governi Berlusconi, che ha portato il suo movimento “Direzione Italia” in Fratelli d’Italia, riuscendo in questo modo anche a far entrare il partito di Meloni in ECR, il partito dei conservatori e riformisti europei, che un tempo aveva come punto di riferimento i Conservatori inglesi. E in Parlamento, alla Camera, è arrivato a Fratelli d’Italia, proveniente dalle file berlusconiane, il deputato emiliano Galeazzo Bignami, pezzo da novanta di Forza Italia sotto le due Torri.

In Regione Liguria si parla del possibile ingresso addirittura di un esponente eletto con il centrosinistra come Giovanni Boitano, ex capogruppo della lista civica “Liguri con Paita” trasmigrato ora nel gruppo misto della Regione Liguria e sempre più vicino alla maggioranza totiana. In Comune a Genova, è andato in Fratelli d’Italia l’ex capogruppo della lista Bucci Stefano Costa, che sembrava invece destinato a “Cambiamo”, la lista di Giovanni Toti.

E l’ex azzurro ed ex capogruppo in Regione Matteo Rosso è un vero acchiappa uomini, portando alla corte di Giorgia Meloni tutti i suoi fedelissimi, che sono tanti, ed ha addirittura creato una sorta di enclave di Fratelli d’Italia nel Golfo Paradiso, facendo filotto con Carlo Gandolfo sindaco a Recco, Mario Reffo primo cittadino a Sori e Stefano Federico Baggio a Pieve Ligure, braccio destro del sindaco Adolfo Olcese.

L'attrattore verso gli ex grillini

Ma, forse, la caratteristica più particolare di Fratelli d’Italia è quella di essere attrattiva nei confronti degli ex grillini, con una transumanza parlamentare che porta abbastanza anche verso destra: un ex pentastellato ha optato per le file della Lega, Matteo Zanni all’Europarlamento, ora rieletto e diventato capogruppo; tre parlamentari hanno scelto Forza Italia, Cristina De Pietro e Vincenza Labriola nella scorsa legislatura, la seconda rieletta, e Matteo Dell’Osso in quella attuale, spesso molto polemico con i suoi ex compagni di gruppo, che nei giorni scorsi ha colpito e affondato a colpi di citazioni ingegneristiche e fisiche: “Vi straccio, vi straccio”, e due, Catello Vitiello e Silvia Benedetti hanno fatto un patto parlamentare con i totiani di Cambiamo!.

Ma è il partito di Giorgia Meloni quello che riesce ad essere più attrattivo per gli ex del MoVimento, fin da quando nella scorsa legislatura Walter Rizzetto portò il suo movimento ambientalista di destra in Fratelli d’Italia, dove ora è stato rieletto. Ne hanno seguito le orme Salvatore Caiata, ex presidente del Potenza Calcio, eletto nelle file del MoVimento e poi passato a Giorgia Meloni dopo un passaggio in “Sogno Italia – Dieci volte meglio” e, da pochissimo, Davide Galantino, che aveva lasciato i Cinque Stelle per il Misto.

Quello di Galantino è stato un crescendo, più rossiniano che rosso, visto che è finito nelle file di Fratelli d’Italia e cromaticamente non è proprio il colore più indicato per dare colore a questo racconto: prima è uscito dal MoVimento, poi è andato nel Misto, poi non ha votato la fiducia la governo giallorosso, poi è andato in piazza il giorno della protesta attorno a Montecitorio, poi ha firmato alcuni degli interventi più duri e “sanguinosi” in aula contro i suoi ex compagni di partito e infine è entrato nel gruppo di Fratelli d’Italia.

Quando il presidente di turno l’altro giorno l’ha annunciato all’aula di Montecitorio, i deputati pentastellati l’hanno presa talmente male che, in seguito a proteste e schiamazzi, la seduta ha dovuto essere sospesa. Fratelli coltelli.