Tutti i comunisti e movimentisti di sinistra che diventano renziani

L’ultimo arrivo, tutt’altro che banale, è stato ufficializzato ieri dal presidente di turno nell’aula di Montecitorio, Fabio Rampelli, sotto la classica definizione: “Modifica nella composizione di gruppi parlamentari”.

Rampelli, alle 15,39, ha scandito: “Comunico che, con lettera pervenuta in data 25 ottobre 2019, la deputata Giuseppina Occhionero, già iscritta al gruppo parlamentare Liberi e Uguali, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Italia Viva. La presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta”.

La prima parlamentare di Liberi e Uguali con Renzi

Insomma, la molisana Giuseppina Occhionero è la prima parlamentare eletta in Liberi e Uguali che aderisce al partito renziano, dopo la raffica di Democratici a varie riprese, l’azzurra Conzatti, l’ex alfaniano Civico e Popolare di tendenza lorenziniana e ciellino Toccafondi, il socialista Nencini, il “Moderato” Portas e la pentastellata Gelsomina Vono.

Insomma, è una calamita che funziona da tutti i lati degli schieramenti parlamentari, Matteo Renzi, che – dopo l’Opa sugli azzurri lanciata alla Leopolda – ha anche quantificato i numeri che si aspetta entro fine anno: 50 parlamentari, 30 consiglieri regionali, 100 sindaci e 10mila iscritti per Italia Viva.

Renzi non è vicino alla sinistra

Eppure, all’interno di questo schieramento, quello che sorprende e che approfondiremo qui è la passione di ex comunisti o esponenti della sinistra più sinistra e più movimentista per Renzi, che non sembrerebbe essere l’uomo politico più vicino alla loro storia.

In verità, storicamente, ci sono due precedenti di un certo peso: da un lato, l’arrivo di molti ex demoproletari, il partito di Mario Capanna, nella Margherita, passando dai Verdi Arcobaleno; e, dall’altro, quello di altri ex movimentisti sempre nella Margherita, ma stavolta passando per le truppe di Di Pietro.

Facciamo un po’ di ordine

Andiamo per ordine: ci fu un giorno, nel 1989, in cui Marco Pannella decise che i radicali si sarebbero gemmati in varie liste per le Europee: Giovanni Negri nel Partito socialdemocratico; lui stesso nel Polo laico Pri-Pli; Francesco Rutelli nei Verdi Arcobaleno e Marco Taradash fra gli Antiproibizionisti.

A noi qui interessa Rutelli, perché i Verdi Arcobaleno erano nati da una fusione fra radicali e demoproletari guidati da Edo Ronchi e molti di questi finirono poi, proprio con Rutelli, nella Margherita.

Le altre storie

Storia simile per Rino Piscitello, deputato della Rete orlandiana, poi primo fondatore della componente dipietrista a Montecitorio e quindi finito pure lui nella Margherita, cioè una sorta di nuova Dc, dopo essere partito dal Pdup, il Partito di unità proletaria di Lucio Magri, e dalla Dp capanniana.

Ecco, la storia degli ex di sinistra che diventano renziani ricorda un po’ quel passaggio.

E forse non è un caso che proprio Matteo Renzi sia il migliore allievo politico di Francesco Rutelli, insieme a Paolo Gentiloni, anche lui partito dal Manifesto ed arrivato alla Margherita.

Spiegando la sua scelta, Giuseppina Occhionero ha detto che in “Italia Viva” lei ritrova i valori veri della sinistra, citando “femminismo, ambientalismo, merito ed equità”, che si sente di rappresentare sul suo territorio, il Molise.

Il caso della Occhionero

La neodeputata renziana era stata eletta in Liberi e Uguali, di cui evidentemente ritiene fallito il disegno di essere una sinistra alternativa al Pd e di cui continua lo stillicidio, dopo le polemiche interne, le microscissioni e l’addio di Laura Boldrini che invece ha preso una strada diametralmente opposta a quella di Occhionero, approdando al Pd, esattamente come la Lorenzin rispetto a Toccafondi negli stessi giorni e il prodiano Serse Soverini rispetto a Riccardo Nencini con cui era candidato alle politiche nella lista “Insieme”.

Gli altri di sinistra diventati renziani

Ma Giuseppina Occhionero non è l’unica in “Italia Viva” a venire dalla sinistra-sinistra. Il caso più eclatante è stato quello di Gennaro Migliore, ex responsabile esteri e capogruppo bertinottiano e vendoliano prima di Rifondazione comunista e poi di Sinistra ecologia e libertà-SEL, che ha iniziato una marcia di avvicinamento ai moderati prima litigando con i comunisti puri e duri del suo partito sulla libertà a Cuba, in questo miglior esegeta della nuova sinistra di Fausto Bertinotti, poi creando un suo partitino LED-Libertà e diritti e infine confluendo nel Partito democratico ed abbracciando le idee e le infinite vie di Matteo Renzi, di cui fu sottosegretario alla Giustizia nell’esecutivo guidato da Matteo.

Migliore – che ha immediatamente aderito a Italia Viva – spiegò: “Trovo molto più sinistra nelle idee di Matteo che in tutte quelle di LeU”, spiegando che i suoi ex compagni di Rifondazione che avevano seguito Massimo D’Alema e Pierluigi Bersani erano capitati nel covo della conservazione.

Peraltro, Gennaro Migliore è sempre stato vicinissimo a Giuliano Pisapia, oggi eurodeputato piddino, e fu proprio l’ex sindaco di Milano e suo ex compagno di gruppo da eletto indipendente nelle liste della Rifondazione targata Fausto Bertinotti a dargli la spinta ideale per convincersi ad abbracciare il Pd di Renzi.

Ma non finisce qui: ad esempio è appena nato in Comune di Genova il gruppo di “Italia Viva” composto da un libero pensatore ex Dem, Mauro Avvenente, apprezzato trasversalmente per la sua libertà di pensiero, a da due provenienti dalla lista civica Crivello sindaco: Pietro Salemi e Maria Josè Bruccoleri, la consigliera più affascinante dell’intero consiglio comunale genovese.

Salemi e Bruccoleri sono tutt’altro che estremisti di sinistra, ma il loro leader Gianni Crivello, sotto le cui bandiere hanno corso alle comunali, era uno dei fondatori di Unione a sinistra, un partito che aveva come presidente onorario il poeta comunista Edoardo Sanguineti e che poi diventò una costola di Rifondazione-Sinistra Europea.

E sempre da lì, dal partito che confluì in Rifondazione erede dell’ex Correntone Ds, veniva Gianluca Mambilla, primo coordinatore genovese renziano.

La signora in rosso

E poi ci sono quelli che potrebbero essere renziani o lo sono stati o forse lo saranno: Patrizia Prestipino, la bellissima “signora in rosso”, ultrà dei renziani romani che divenne famosa per le sue foto a fianco di Renzi ed oggi è deputata dopo aver trionfato in tutte le primarie possibili immaginabili ed essere sempre andata a prendersi i voti uno ad uno; ha pure lei un passato in Democrazia Proletaria e nei movimenti. Per ora è rimasta nel Pd, ma avrebbe tutte le caratteristiche del perfetto renziano.

E Dario Stefàno, vicepresidente dei senatori, rimasto anche lui nel Pd ma dato a lungo in bilico per “Italia Viva”, nella scorsa legislatura è entrato a Palazzo Madama come senatore di SEL.

E non è un caso che anche due ex parlamentari di Rifondazione comunista e poi del Pd, che renziani o renzianissimi non sono, abbiano in passato dato aperture di credito a Matteo, con grande onestà intellettuale: Mauro Guerra, che fu nella falce e martello giovanissimo e poi è diventato uno dei sindaci più attivi d’Italia e anche ottimo gestore dell’aula del gruppone democratico, in qualche occasione ha dato merito a Renzi, attaccando “i leoni di tastiera che lo attaccano”, su singole vicende locali.

E Gianfranco Nappi, anche lui ex deputato di Rifondazione e segretario bassoliniano dei Ds in Campania, pur provenendo dal Pci, da Democrazia Proletaria e dai Comunisti unitari (i primi scissionisti da Rifondazione per far nascere il governo Dini), ha recentemente attaccato alcune scelte di LeU riconoscendo la grande “intelligenza tattica di Renzi”.

Insomma, c’è una sinistra movimentista – spesso proveniente dall’area dei Movimenti degli anni Settanta, da Nuova sinistra Unita, dal Manifesto, dal Pdup, da Dp o da Rifondazione in tutte le sue forme – per cui Renzi è molto preferibile a D’Alema, Bersani, Zingaretti e alla Ditta.

E, in qualche modo, sono assolutamente coerenti con la loro storia.