Abbiamo letto in questi primi mesi di governo decine di retroscena sul “cerchio magico” di Giorgia Meloni, sui suoi più stretti collaboratori e su quelli di cui conta da sempre: sua sorella Arianna, il ministro Francesco Lollobrigida, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, Giovanni Donzelli a cui ha affidato il partito, la segretaria di presidenza della Camera dei deputati Chiara Colosimo, e pochi altri, un inner circle stretto da cui è uscito il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli che con “I gabbiani” e il circolo di Colle Oppio è stato colui che ha creato politicamente Giorgia, prima ancora di Gianfranco Fini, che in qualche modo vede realizzare il suo sogno politico, anche con tanti esponenti che avevano aderito alla sua Futuro e libertà ai tempi della scissione con il PdL e dello scontro durissimo fra i finiani e Silvio Berlusconi e il “che fai, mi cacci?”, da cui iniziò una nuova storia.

Gli (ex) azzurri scelti da Giorgia per i ruoli chiave

Ma, oltre ai Giorgia boys and girls, un altro elemento che caratterizza Fratelli d’Italia è che è una sorta di Forza Italia 4.0, con moltissimi esponenti azzurri, anche di primissimo piano, che sono diventati elementi decisivi nella storia del partito di Giorgia. Ovviamente, su tutti, c’è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che di Fratelli d’Italia è stato addirittura uno del tre padri fondatori insieme a Giorgia e a Ignazio La Russa, ma che veniva da una solidissima militanza in Forza Italia e non ha mai dimenticato i valori liberali e moderati del Silvio Berlusconi del 1994.

Volti noti e meno noti

Ma, guardando l’album di famiglia del primo dei quattro governi Berlusconi si trovano volti che oggi sono in Parlamento con Fratelli d’Italia, a partire da Giulio Tremonti, che fu ministro delle Finanze in quell’esecutivo e poi è stato fino al 2011 l’anima economica del berlusconismo, oggi deputato di FdI. Ma ci sono anche volti che in qualche modo avevamo dimenticato come Antonio Guidi, il primo ministro disabile della storia d’Italia, che ci diede una grande lezione di umanità in quel governo con il ministero per la Famiglia e la Solidarietà sociale, poi successivamente sottosegretario alla Salute in un altro esecutivo Berlusconi, ma fuori dal Parlamento addirittura per cinque legislature consecutive, un caso mai visto probabilmente.

E oggi rieletto in Senato in Umbria proprio con Fratelli d’Italia e poi “prestato” a Noi Moderati per permettere alla quarta gamba del centrodestra di costituire un proprio gruppo autonomo anche a Palazzo Madama. Un altro azzurro se non della prima, almeno dell’immediata seconda ora oggi tornato in Parlamento con Fratelli d’Italia, a Palazzo Madama, è l’ex presidente del Senato Marcello Pera, che è stato in lizza anche per il Quirinale: liberale, straordinariamente garantista, anche per gli avversari, che è meno comodo e più difficile, l’uomo che ha portato Popper in Italia, il maggior epistemologo del nostro Paese.

La squadra di governo, da Fitto a Santanchè

E sempre nella squadra di governo c’è un ex ministro azzurro e sostanzialmente numero due di Berlusconi come Raffaele Fitto, oggi ascoltatissimo consigliere di Giorgia Meloni, nonché l’uomo che le ha aperto la strada della presentabilità in Europa, spalancandole le porte del gruppo ECR, che l’ha allontanata dalle compagnie ritenute impresentabili perché troppo di destra, che oggi è ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR. Poi, al ministero del Turismo c’è Daniela Santanchè, donna di punta di Fratelli d’Italia in Lombardia, che – pur nata politicamente in Alleanza Nazionale – ha avuto quattro anni da fedelissima di Berlusconi in Forza Italia. Ed era stata eletta nel Popolo della libertà, ma in quota Forza Italia, anche l’attuale ministro della Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, candidata alle ultime elezioni nelle liste di Giorgia Meloni. Sempre al governo, come viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, preso da mira da Fedez a Sanremo, c’è Galeazzo Bignami, anche lui con una lunga storia in Forza Italia e oggi esponente pure lui di Fratelli d’Italia.

La situazione nei gruppi parlamentari

Ma anche uscendo dal governo e arrivando nei gruppi parlamentari, Giorgia Meloni ha piazzato nei posti decisivi molti ex di Forza Italia, a partire dal presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan, che ha aderito al partito da poco, ma è un esperto di meccanismi parlamentari e quindi si è preso in mano il gruppo in poco tempo. E qui c’è anche una curiosità: arrivato alla Camera dei deputati nel 1994, eletto nel collegio uninominale di Pinerolo con il Polo della Libertà, Malan è entrato con la Lega, poi – al momento del ribaltone – è rimasto fra i “lealisti del centrodestra”, per poi aderire a Forza Italia, fra i pochissimi ex leghisti ammessi fra gli azzurri, superando i veti di Bossi. E infine l’ultimo passaggio a Fratelli d’Italia. Insomma, Malan è quasi un riassunto vivente del centrodestra italiano in tutte le sue gambe.

Il gruppone di Fratelli d’Italia di questa legislatura

Poi, sempre restando nel gruppo di Palazzo Madama, c’è Paolo Marcheschi, uno dei leader storici di Forza Italia in una regione storicamente “rossa” come la Toscana, oltre a una serie di rappresentanti dei territori, dove ci sono spesso esponenti di scuola azzurra. Ad esempio, la delegazione ligure – a fianco del senatore Gianni Berrino, esponente storico di provenienza missina e di destra, sia pure molto “istituzionale” e apprezzato negli incarichi da amministratore che ha avuto – è composta da ex azzurri: il deputato Matteo Rosso, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni in Liguria e la deputata Maria Grazia Frija, che è anche vicesindaco e assessore al Turismo della Spezia, settore cresciuto tantissimo nel mandato del primo cittadino Pierluigi Peracchini con cui costituisce un tandem affiatatissimo.

E la storia di ex di Forza Italia è completata anche dal capogruppo in Regione Liguria di Fratelli d’Italia Stefano Balleari. E a Montecitorio due dei vicepresidenti del gruppo della Camera dei deputati sono ex di Forza Italia: Alfredo Antoniozzi ed Elisabetta Gardini, entrambi ex eurodeputati azzurri. Poi, scorrendo i nomi del gruppone di Fratelli d’Italia di questa legislatura a Montecitorio si trovano altre vecchie conoscenze azzurre: Luciano Ciocchetti, una vita anche al Ccd prima e all’Udc poi, Stefano Maullu, anche lui ex componente della squadra di Forza Italia al Parlamento europeo, l’eterno democristiano Gianfranco Rotondi, reduce da decenni di ortodossia berlusconiana, e tanti altri, anche sparsi sui territori. Insomma si scrive FdI. Ma si può leggere FI 4.0.