Eutanasia, Salvini: alla Camera voteremo per affossare testo

Roma, 17 feb. (askanews) - La Lega voterà a favore dell'emendamento che prevede la bocciatura totale del ddl sul suicidio assistito, che dovrebbe essere esaminato e messo in votazione oggi alla Camera: "Io la penso come il Santo Padre. Per me la vita è vita, e questo vale per il suicidio procurato o per le droghe. La Lega vota per la vita: ai referendum avrei fatto campagna per il no sia sulla morte procurata che sulle droghe, quindi in Parlamento voteremo di conseguenza", ha spiegato il segretario leghista Matteo Salvini rispondendo ad una domanda in merito durante la conferenza stampa alla Camera.