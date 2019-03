Europee, Zingaretti presenta simbolo Pd

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - Un nuovo logo per le Europee: al simbolo del Pd si accompagna la scritta bianca 'Siamo europei' su sfondo blu insieme alle stelle della bandiera Ue e il logo rosso del Pse. Questo il simbolo con cui il Partito democratico correrà alle prossime elezioni in Ue. La nuova grafica è stata presentata al Nazareno dal segretario Pd, Nicola Zingaretti, da Carlo Calenda e dal presidente dem Paolo Gentiloni. "E' la nostra sfida per vincere le elezioni europee", ha scandito Zingaretti alzando il velo sul simbolo.