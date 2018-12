Espulsi dal M5S De Falco e De Bonis. 'Non me l'aspettavo, è incostituzionale'

Si chiude male l'anno per quattro esponenti pentastellati. I probiviri del M5S hanno concluso la loro istruttoria ed espulso dal Movimento i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis. Con loro anche i colleghi eletti al Parlamento europeo Giulia Moi e Marco Valli. La sentenza è stata resa nota dal Blog delle stelle in un post pubblicato oggi. "Queste decisioni sono atte a tutelare la comunità del Movimento 5 stelle, che si riconosce nei suoi valori e nel rispetto delle regole", scrive il blog del partito guidato da Luigi Di Maio, aggiungendo che "nei confronti di Matteo Mantero e di Virginia La Mura i procedimenti disciplinari sono stati archiviati". I procedimenti sono invece ancora pendenti per Elena Fattori e Paola Nugnes che, insieme a De Falco, si erano astenuti sul voto di fiducia del Dl Sicurezza voluto da Salvini. Il comandante della Guardia costiera noto per la telefonata con Schettino subito dopo la tragedia della Costa Concordia, aveva anche votato a favore di un emendamento di FI sul decreto Genova che annullava il condono per Ischia. Era la prima volta (in commissione) che la maggioranza veniva battuta.

Il "distacco" di De Falco dalla linea del Movimento si era fatto evidente nei giorni scorsi quando il senatore, al termine di lunghi mesi di polemiche e distinguo, aveva infine deciso di astenersi anche sull'approvazione della legge di Bilancio. Ma proprio questa espulsione è destinata a far discutere non poco.

Di Maio: chi non rispetta il contratto è fuori

"Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile - ha scritto in un tweet il vicepremier Luigi Di Maio -. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal Movimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto". Nessun ripensamento dunque, le regole prima di tutto.

"Mi dispiace molto e non me lo aspettavo", è il commento a caldo del comandante. "E’ una decisione abnorme e incostituzionale", ha aggiunto. "Confidavo nel fatto che ci fosse uno spazio di democrazia che invece, a quanto pare, non c’è", spiega con amarezza. Secondo De Falco, l’espulsione è arrivata a seguito della sua decisione di astenersi durante la fiducia sulla Manovra: "La mia espulsione è illegittima", ha detto. "Avrebbero voluto che la votassi a scatola chiusa" e questo con ogni evidenza andava a ledere i suoi valori.

De Falco e le "reiterate violazioni"

Per i probiviri De Falco si è macchiato di "reiterate violazioni" dello statuto del Movimento, in particolare dell’articolo 11 dello statuto, che regola le sanzioni disciplinari a cui può andare incontro un portavoce dei 5 stelle, e dell’articolo 3 del codice etico, ovvero quello che parla degli obblighi per i portavoce eletti con il M5S. E' chiaro che il comandante reso celebre per la telefonata con Schettino subito dopo la tragedioa della Costa Concordia, fosse in disaccordo con diverse posizioni assunte dal Movimento. Soprattutto quelle per le quali, come diceva lui stesso nel corso di varie interviste, mettevano in discussione i principi "ai quali non si deroga".

L'articolo 3 del Codice Etico indica i doveri che, un eletto al Movimento, è tenuto a rispettare. Tra questi, a votare la fiducia, ogni qualvolta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri espressione del M5S". Obbligo che, nel caso di De Falco e De Bonis, è venuto meno sul voto al Senato del decreto sicurezza. Ma per quest'ultimo l'espulsione è dovuta probabilmente anche alla mancata comunicazione di procedimenti penali a suo carico risalenti al 2017 quando il senatore, eletto in Basilicata, è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti a un risarcimento per la Regione per false comunicazioni al fine di ottenere un finanziamento. Inoltre il senatore è risultato prescritto per le accuse di falso ideologico e truffa per cui era stato rinviato a giudizio.