Espulsioni immediate e confini chiusi: l’Europa prova a blindarsi. Le destre: “Avevamo ragione noi”

Una decina di allarmi bomba in altrettanti aeroporti europei, soprattutto francesi e belgi. Due molotov, esplose per fortuna male, contro la sinagoga a Berlino. La piazze, soprattutto delle capitali mediorientali, che si riempiono con le bandiere palestinesi e al grido Allah u akbar. “L’incendio” che Hamas non ha ottenuto in questi primi dieci giorni di guerra in cui Israele non ha fatto ciò che tutti, Hamas per prima, avevano messo in conto - l’ingresso della truppe nella striscia di Gaza - inizia ad appiccarsi adesso, dopo lo strano caso dell’aeroporto di Gazacity. Vicenda in cui sono certi sono i circa 400 morti. E tutto il resto è invece molto incerto. E’ un fatto che martedì sera un razzo ha colpito l’ospedale e zone limitrofe; che Hamas ha subito accusato Tel Aviv e da quel momento, nonostante siano quasi subito emerse evidenze contrarie, non è stato più possibile fermare le fiamme. L’incendio dell’area mediorientale - il primo vero e unico obiettivo di Hamas - è cominciato a divampare ieri. Dieci giorni dopo. Ma divampa. L’Europa deve proteggersi. Almeno provarci.

Così ieri ben dieci paesi europei, tra cui l’Italia con Austria e Francia, hanno deciso di sospendere il trattato di Schengen. L’Italia ha ripristinato i controlli lungo il confine sloveno. E l’Europa ha deciso che è giunta l’ora di espellere in via definitiva, cioè imbarcandoli sugli aerei, i cittadini stranieri non regolari, che hanno già un foglio di via e sospetti di radicalizzazione religiose. E’ l’identikit di Abdelsalem, il tunisino che ha ucciso due tifosi svedesi lunedì sera a Bruxelles. Sull’efficacia delle espulsioni saranno prese decisioni importanti oggi nel vertice dei 21 ministri dell’Interno a Bruxelles. “E’ chiaro che dobbiamo fare di più per quelle persone che restano in Europa pur avendo un ordine di rimpatrio, faremo di tutto per rimpatriarli” ha detto ieri Ylva Johansson, la commissaria europea agli Affari Interni.

L’innesco

Prima di arrivare al nuovo pacchetto di misure questa volta europee, conviene soffermarsi sull’esplosione all’ospedale di Gaza che con le sue 400 vittime innocenti sta diventando la vera miccia per un conflitto più esteso. Gli analisti concordano nel dire che il “grilletto” è già stato schiacciato all’alba del 7 ottobre e ciò che sta succedendo anche in queste ore “era previsto, anzi è fin troppo tardi e non poteva andare diversamente. Hamas cercava il conflitto oltre Israele, Hamas vuole l’Islam in piazza contro l’Occidente, gli Stati Uniti, Israele e tutti i suoi amici”. Una nuova guerra santa per la fondazione dello stato islamico e la cancellazione di Israele. Fissato questo punto, gli stessi analisti concordano nel dire che “nessuno saprà mai cosa è successo all’ospedale di Gaza”. Nessuno potrà mai fare

un’inchiesta sui reperti e sulle schegge. Basterebbe un giorno per avere la verità. Ma non è possibile. E anche questo era previsto. Le frasi intercettate tra due soldati di Hamas che dicono “quello è un razzo nostro esploso male, hanno sbagliato a lanciarlo dal cimitero ed è caduto lì, un disastro”. L’evidenza dell’assenza di cratere - il buco che si crea nell’impatto del missile col terreno - che con un razzo sparato da Tel Aviv può andare dai 10 ai 20 metri; l’evidenza che l’esplosione sembra essere partita dal basso e non arrivata dall’alto. Si tratta di indizi tanto evidenti quanto inutili perchè Hamas ha accusato Israele dopo neppure dieci minuti dall’impatto. E da quel momento l’incendio è partito. Difficile fermarlo. Do notare come l’esplosione all’ospedale di Gaza sia arrivata, ancora una volta, il giorno prima di un incontro a tre tra il presidente Usa Joe Biden, il presidente israeliano Bibi Netanyahu e il presidente dell’Autorità nazionale Palestinese Abu Mazen. Incontro che avrebbe potuto segnare una svolta nel conflitto e soprattutto rispetto al destino di Hamas che non rappresenta tutti i palestinesi ma solo una piccola parte. Il resto sono ostaggi.

Mai più casi come Abdelsalem

Mentre le immagini delle piazze mediorientali, dal Marocco all’Egitto fino a Beirut arrivano in tutto il mondo, l’Europa decide quindi di blindarsi. Per quello che può. E’ il caso di Abdelsalem a far suonare l’allarme. Il tunisino è arrivato in Europa nel 2011, è sbarcato come molti a Lampedusa, ha cercato di raggiungere il nord Europa, il suo vero obiettivo. E’ arrivato in Svezia, dopo qualche mese è stato trovato e respinto una prima volta in Italia. Sceso da un aereo a

Torino, tempo poco ha ritrovato la strada per la Svezia. Dopo lo hanno trovato e respinto di nuovo sempre in Italia. Questa volta Abdelsalem si è franato in Belgio dove aveva un foglio di via ma nessuno lo ha rispedito in Italia, luogo del primo sbarco e quindi paese che deve farsi carico delle richieste di asilo e della eventuale espulsione. Tutto questo in base a Dublino. Una storia paradigmatica di quello che succede in realtà. E di quanto tutto questo sia ingiusto e insufficiente. Uno scarica barile ridicolo. Tutti i governi sapevano che Adbelsalem era un ospite non gradito perchè gi archivi di polizia funzionano, lavorano e incrociano i dati. Dunque tutti dal 2011 sapevano che Abdelsalem era un attivista delle Primavere arabe già stato in carcere in Tunisia per reati ordinari ma anche politici-religiosi. Dunque: perchè non è stato rimpatriato prima? Tre sere fa

in un misto di rabbia e odio, l’altra sera ha ucciso due tifosi della nazionale svedese, quel paese che non lo aveva accettato. É morto Abdlesalem, ucciso dalle forze dell’antiterrorismo. Inutile chiedersi cosa sarebbe successo se fosse stato rispedito a suo tempo in Tunisia. Si sarebbe salvato? Avrebbe ritentato?

Espulsioni effettive

Il tema delle espulsioni sarà oggetto dell’incontro oggi dei 27 ministri dell’Interno Ue a Bruxelles.

Ci volevano altri due morti e il Medioriente sull’orlo del baratro per decidere di fare, a livello di Unione, qualcosa che doveva essere deciso anni fa. Perchè sono anni che l’Italia, e poi via via tutti gli altri paesi europei, invoca strumenti comunitari per rimpatriare migranti illegali che non hanno titolo per restare e peggio, pericolosi per la

sicurezza nazionale. Finora anche questo è stato considerato un problema “italiano”, un’alzata di spalle e via. Adesso che i migranti arrivano piano piano in tutta Europa, diventa un problema condiviso. Meglio tardi che mai. E’ chiaro che le espulsioni collettive ed europee hanno più valore ed efficacia se decise da uno stato nazionale. E speriamo che a qualcuno dei 27 ministri non venga in mente, nella riunione di stamani, di dire: “Intanto rimandiamoli in Italia che poi si vede”.

La presidente Meloni, oltre a tenere contatti telefonici e ad incontrare leader laici e religiosi del quadrante mediorientale e africano ( ieri lunghe telefonate con il presidente algerino e il Cardinale Bechara Boutros Rai, Patriarca di Antiochia dei Maroniti, Libano insomma) ha riunito anche i ministri dell’Interno, della Giustizia e i vertici dei servizi segreti per portare oggi a Bruxelles una proposta efficace. E, soprattutto, che non scarichi su di noi, sull’Italia, i primi effetti.

Chiusi i confini

L’Europa si blinda. E non solo con le espulsioni. Blinda anche le frontiere. Lo fanno dieci paesi: Italia, Austria, Germania, Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Svezia e Francia. E’ stato congelato Schengen (articolo 25 e 28 del Trattato) e riattivati i controlli per motivi di sicurezza nazionale.

Ieri la premier ha riunito il Casa (Comitato di analisi strategico antiterrorismo). I tecnici della sicurezza hanno sottolineato“l'intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell'Europa e in Medio Oriente” e il conseguente “aumento del livello della minaccia di azioni violente anche

all'interno della Ue”. Non è tanto il rischio che soldati della jahad possano sfruttare i canali dell’immigrazione illegale (possono usare ben altre strade, assai più sicure). Il problema sono i cosiddetti “lupi solitari”, quelli difficili da intercettare, quasi impossibile, e che possono nascondersi nei flussi migratori. Tra le cause delle chiusure dei confini il governo ha indicato infatti non solo le minacce ma anche “l’aumento costante della pressione migratoria”. Via mare, oltre 140mila sbarcati da gennaio, l'85% in più rispetto al 2022. E via terra: in Friuli Venezia Giulia dall’inizio del 2023 sono entrate irregolarmente sul territorio nazionale oltre 16mila persone.

Le destre cavalcano

Le destre sono pronte a bollare Lampedusa come “la porta del terrorismo in Europa”. Sono sette, dal 2016, gli estremisti che sono sbarcati sull’isola e poi hanno colpito a Nizza (Mohamed Bouhlel, 2016), a Berlino (Anis Amri, 2016), a Charleroi (Khaled Babouri, 2017), a Marsiglia (Ahmed Hanachi, 2017), a Nizza di nuovo nel 2020 (Brahim Aoussaoui), a Cannes l'anno dopo (Lakhdar Benrabah) e l’altra sera a Buxelles. Sette su circa un milione di sbarchi registrati dal 2016 a oggi. E’ sempre importante avere le giuste proporzioni. Salvini gongola: “Chissà cosa diranno adesso i magistrati italiani che hanno liberato i tunisini…”. E la sovrapposizione terrorismo-immigrazione, la più pericolosa e sbagliata che si possa fare, può tornare così in auge nel dibattito politico. Benzina per i talk show.