Esercito:Mattarella, grazie, impegno prezioso in pandemia

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Vi è una quantità di ragioni per cui io esprimo la riconoscenza della Repubblica all'esercito del nostro Paese. Da oltre un anno l'Italia e il mondo intero sono colpiti dalla violenza della pandemia e l'esercito ha assoicurato un contributo particolarmente importante: ha messo a disposizione risorse sanitarie specialistiche, ospedali da campo, impianti di produzione, mezzi logistici, unità operative per la sicurezza". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando una rappresentanza dell'Esercito, in occasione del 160° anniversario. "Rivolgo un ringraziamento specifico per questo impegno così prezioso", aggiunge. (ANSA).