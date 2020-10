L'ennesima resurrezione di Alfano grazie a un deputato urbanista brasiliano

Nel meraviglioso mondo delle componenti del Gruppo Misto della Camera dei deputati, può succedere di tutto. Ad esempio di incontrare partiti che si sono effettivamente presentati alle elezioni, ma senza nemmeno lontanamente avvicinarsi al quorum necessario per entrare, come “10 volte meglio”, che sulle schede ha raggiunto lo 0,11 per cento dei voti nazionali.

Si trattava di un partito nato dall’iniziativa di un gruppo di professionisti che – in base al comma del regolamento di Montecitorio che prescrive la possibilità di formare autonome componenti del gruppo Misto per coloro “i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali” – sono riusciti ad approdare comunque sulle liste elettorali: prima con gli ex pentastellati di “Sogno Italia” con cui hanno costituito la componente “Sogno Italia – 10 volte meglio” e poi con i totiani con cui hanno costituito “Cambiamo! – 10 volte meglio”.

I fatti parlamentari hanno portato la componente prima a sciogliersi, poi a rinascere e poi nuovamente a sciogliersi, stavolta in modo definitivo. Ma l’esperienza ha fatto scuola e c’è una storia, già raccontata in passato da Tiscali.it, che oggi riesce ad essere addirittura superiore, un capolavoro di interpretazione dei regolamenti, anche se forse non altrettanto di politica.

Il composito gruppo del Misto

Oggi, i componenti del Misto di Montecitorio sono 46, con una mobilità interna quasi quotidiana, componenti che nascono e spariscono e, attualmente, è così diviso: 21 “sciolti”, “deputati non iscritti ad alcuna componente”, quasi tutti ex pentastellati; tre di “Centro Democratico, Radicali Italiani e +Europa”, tre del MAIE, che è il Movimento Associativo Italiani all’Estero, quattro delle Minoranze Linguistiche, dodici di “Noi con l’Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro”, cioè i seguaci di Lupi, di Toti, Sgarbi, qualcosa di ex pentastellato e un altro italiano all’estero eletto in Sudamerica, e tre di “Popolo Protagonista- Alternativa Popolare”, che sono quelli su cui ci concentriamo nella storia di oggi.

Nel frattempo, invece, sono nate e poi scomparse le due componenti di cui abbiamo parlato, la “Civica Popolare-Ap-Psi-Area Civica” che faceva capo all’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin e “Liberi e Uguali” diventato presto gruppo autonomo.

Popolo Protagonista-Alternativa Popolare, una storia particolare

Ma è “Popolo Protagonista-Alternativa Popolare” che merita una storia apposita. Perché, come abbiamo raccontato mesi fa, questo gruppo è la transustanziazione di quella sigla “Ap” che si trovava in mezzo ai quattro nomi del gruppetto lorenziniano, che era sulle schede elettorali con un simbolo super-composito: in mezzo a un cerchio fucsia con la scritta “Civica Popolare”, un fiore giallo e il nome “Lorenzin” a caratteri cubitali, c’erano infatti cinque simbolini più piccoli: Italia dei Valori con il classico gabbiano stilizzato eredità dei tempi di Antonio Di Pietro; “Centristi per l’Europa” con le stelline dell’Unione, che è il partito di Pier Ferdinando Casini, poi eletto al Senato; “Unione” con l’eredità storica della Margherita dell’ex presidente della Provincia di Trento Giuseppe Dellai e del prodismo; “L’Italia è Popolare” che è il partito di Giuseppe De Mita e, per l’appunto, “Alternativa Popolare”, che era il partito di Angelino Alfano, nato dalle ceneri del Nuovo Centrodestra.

Il simbolo è un cuore stilizzato giallo su fondo blu e torna spesso, in varie varianti in molte elezioni: alle Europee, per esempio, alcuni di quegli eredi si sono presentati con il Popolo della Famiglia; il Liguria, la civica Liguria Popolare che viene da quell’esperienza ma si riconosce pienamente nel centrodestra e guarda a Maurizio Lupi, era federata a Forza Italia e in appoggio a Giovanni Toti. Insomma, è una lista piena di fantasia.

Alla Camera tutto questo nasce il 6 maggio di quest’anno, in pieno dramma Covid, le sedute erano una alla settimana – compatibilmente con le chiusure fra le Regioni – quando hanno inizialmente aderito alla componente i deputati Gianluca Rospi, ingegnere edile eletto nel collegio uninominale di Matera, proveniente dal MoVimento Cinque Stelle, Michele Nitti, direttore d’orchestra, anche lui proveniente dal MoVimento, deputato del collegio uninominale di Lecce, e Antonio Zennaro, eletto nel collegio uninominale abruzzese di Teramo, pentastellato pure lui in precedenza.

Rospi, che fu scelto come capo dei tre, spiegò: “Stiamo vivendo oggi una crisi sanitaria che ha portato il Paese verso una depressione socio economica da cui sarà difficile uscirne senza una visione politica chiara, che metta al centro il benessere dell’uomo e che sia a servizio del Paese. Purtroppo l’elevato e insostenibile livello di litigiosità raggiunto, l’assenza di un dialogo serio e costruttivo, e poi, la nostra passione al servizio del bene Comune ci spinge a scommettere umilmente sulla realizzazione di nuove opportunità. Popolo Protagonista nasce perché vogliamo costruire insieme alla parte sana della società civile, agli uomini di buona volontà, a coloro che credono nel valore della vita, della famiglia, della legalità, contro ogni forma di discriminazione, contro le disuguaglianze e qualunque forma di violenza una nuova visione di Paese. Per questo occorre ripartire da Protagonisti alla riscoperta di punti di riferimento chiave per la nostra politica: democrazia, partecipazione, lavoro e comunità. Crediamo inoltre profondamente nei valori del popolarismo italiano ed europeo, e ci facciamo portatori del concetto di sussidiarietà affinché si attui in ogni sua forma per fare in modo che nessun cittadino venga lasciato solo. È giunto il momento di unire le forze buone del Paese impegnandosi come una comunità di protagonisti, perché soltanto facendo squadra possiamo sperare in una svolta del Paese, una rigenerazione valoriale, sociale, economica. Siamo sempre più convinti che la politica urlata e sempre a caccia di colpevoli e nemici senza dedicarsi alla programmazione coerente e sostenibile ha lasciato il Paese immobile”.

Vaste programme, avrebbe detto il generale De Gaulle.

Senza peraltro riferimenti diretti al “prestito” del simbolo di Alfano, che poi Rospi – vero ideologo del movimento, con la M e la V rigorosamente minuscole – spiegò così: “Mi rispecchio nei principi del Partito Popolare Europeo e fino ad ora ho notato che all’interno del Parlamento manca una forza vicina ai valori cristiano popolari. Per questo, ho deciso di collaborare insieme ad Alternativa Popolare per la costruzione di una nuova casa per i moderati e i popolari. Un progetto nuovo e di rinnovamento in un momento politico dove c’è assenza di un dialogo serio e costruttivo“.

Tanto da convincere, il 16 giugno 2020, un’altra ex parlamentare dei Cinque Stelle, Fabiola Bologna, dirigente medico e neurologa eletta sul proporzionale in Lombardia, a lasciare il misto. Nei giorni scorsi, però, Nitti e Zennaro hanno abbandonato la compagnia.

Ma a salvare la componente (e la sopravvivenza degli alfaniani in Parlamento) è arrivato Fausto Longo, architetto e urbanista brasiliano eletto nella lista del Partito Democratico dell’Italia Meridionale, membro del Psi e già senatore autonomista nello scorso quinquennio, che aveva iniziato la nuova legislatura nel Misto per poi raggiungere la componente di Beatrice Lorenzin, tornare nel Misto “secco” e ora salvare la componente di Alternativa Popolare.

Nel frattempo, si era candidato alle elezioni per il Parlamento brasiliano, annunciando che in caso di elezione si sarebbe dimesso da Montecitorio. Non è stato eletto. E così gli alfaniani possono tirare un sospiro di sollievo.