Energia, Salvini: Draghi è in carica, si può fare sconto bollette

Bologna, 2 set. (askanews) - "Draghi è in carica, Draghi è il presidente del Consiglio", qindi "io credo che lo sconto bollette possa essere assolutamente fatto, anzi deve essere fatto". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione dei candidati alle elezioni del 25 settembre a Bologna."Noi ci troviamo questa settimana a votare un decreto da 15 miliardi di euro. Draghi - ha ricordato Salvini - ha deciso a chi vendere Ita. Quindi c'è un governo che sta facendo le cose. Ho letto che Draghi vuole mettere sul mercato le spiagge: non mi sembra la priorità per il paese in questo momento, anzi. Per me difendere il lavoro dei balneari era e rimane una priorità, quindi se vendi le spiagge, se vendi gli aerei e se rinnovi lo sconto benzina io credo che lo sconto bollette possa essere assolutamente fatto, anzi deve essere fatto".