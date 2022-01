Energia: Salvini, è emergenza nazionale per il 2022

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "La pasta aumenta del 38%, poi il pane, tutto. L'energia e le bollette saranno l'emergenza nazionale del 2022, che non tutti hanno percepito. Ho chiesto a Draghi entro gennaio uno sforzo in più soprattutto per le imprese contro il caro energia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio. Salvini ha poi affrontato il tema del nucleare: "Il Paese più green è la Francia grazie ai reattori nucleari, il meno green la Germania". "Chi vuole tutelare l'ambiente ha una via unica: nucleare pulito che non produce scorie". Anche perchè, ha ribadito, "l'emergenza energetica è pari a quella della pandemia: se non crescono gli stipendi ma si paga il doppio la bolletta si rischiano problemi gravi". (ANSA).